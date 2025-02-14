Бизнес Жамбылской области высказал свою позицию по налоговой реформе

Во встрече приняли участие более 80 представителей предпринимательской деятельности, в том числе малого, среднего и крупного бизнеса из разных отраслей

Фото: пресс-служба правительства РК

В Жамбылской области состоялась встреча бизнес-сообщества региона с вице-министром национальной экономики Республики Казахстан Бауыржаном Кудайбергеновым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Основной темой обсуждения стали предстоящие изменения в налоговом законодательстве, направленные на поддержку предпринимателей, повышение прозрачности налоговой системы и совершенствование налогового администрирования.

В ходе встречи вице-министр подчеркнул, что в рамках реформы правительство стремится вернуть НДС его природу как косвенного налога. Расширение числа плательщиков НДС положительно скажется на компаниях, которые раньше не могли брать НДС в зачет, поскольку работали с неплательщиками. Для таких предприятий налогооблагаемая база сузится, и они могут не почувствовать увеличения ставки НДС. Кроме того, расширение круга плательщиков создаст равные конкурентные условия, что является плюсом для бизнеса.

В связи с этим снижение порога НДС требует от малых предприятий ведения бухгалтерского учета. В ответ на это рассматриваются возможности внедрения кассового метода для малого и среднего бизнеса, а также автоматизация налогообложения через электронные счета-фактуры (ЭСФ) и банковские приложения.

Правительство также акцентировало внимание на необходимость формирования в обществе высокой налоговой морали. В частности, реформы направлены на справедливое налогообложение тех видов деятельности, которые не создают добавленной стоимости, а преимущественно извлекают прибыль за счет транзакционных операций, перераспределения денежных средств или незаконной деятельности.

В ходе обсуждений представители бизнес-сообщества Жамбылской области выразили свое мнение по предстоящим налоговым изменениям.

Директор ТОО «АулиеАтаФеникс», председатель Регионального совета и Отраслевого совета АПК и пищевой промышленности Палаты предпринимателей Жамбылской области Фарида Джунусова отметила, что сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики, обеспечивающей продовольственную безопасность страны. В настоящее время крестьянские хозяйства освобождены от уплаты НДС, а юридические лица аграрного сектора платят только 30% от положенных налогов. Президент поручил внедрить дифференцированные ставки НДС и установить предельный порог ниже 20%. В этой связи бизнес-сообщество поддерживает идею полной отмены НДС для производителей сельхозпродукции, что положительно отразится на конкурентоспособности казахстанских товаров.

Она также предложила увеличить максимальное число работников субъектов среднего предпринимательства с 250 до 1000 человек и поднять совокупный годовой доход до 10 млн МРП.

Свою позицию высказал и директор ТОО «ӘулиеАтаТрансПасс», член Регионального совета Палаты предпринимателей Жамбылской области, председатель Отраслевого совета по транспорту и логистике Рашид Пирманов. Он предложил рассмотреть возможность снижения ставки НДС до 0% для предприятий, занимающихся социально значимыми пассажирскими перевозками. По его словам, это позволит сохранить доступность общественного транспорта для населения и сбалансировать интересы бизнеса, государства и граждан.

По его мнению, снижение НДС, исключение посредников при импорте новых автобусов улучшат финансовое положение компаний, позволят избежать сокращения маршрутов, удержать стоимость проезда на стабильном уровне и обновить транспортный парк.

Руководитель ИП «Айдаров Л.», член Регионального совета, председатель Отраслевого совета промышленности Палаты предпринимателей Жамбылской области Латиф Айдаров предлагает ввести практику стимулирования бизнеса по итогам деятельности, применяя инструменты государственной поддержки, таких как льготное кредитование, преференции МИО. Также предприниматель предложил ввести администрирование самого НДС, учитывая сложность налога.

В рамках встречи участники подчеркнули важность конструктивного диалога между государством и бизнесом для поиска оптимальных решений в налоговой политике. Прозрачность реформ и учет мнений предпринимателей позволят выработать эффективные механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, что, в свою очередь, положительно скажется на экономическом развитии страны.

Напомним, что по поручению премьер-министра Олжаса Бектенова во всех регионах страны проходят встречи с представителями бизнеса. Предложения, высказанные в рамках данных встреч, будут тщательно проанализированы правительством и в дальнейшем представлены в Парламент для рассмотрения и возможного включения в законодательные инициативы.