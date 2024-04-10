Бизнесмены ЗКО оказывают содействие в борьбе с паводками

Заместитель премьер-министра Нурлан Байбазаров и аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев встретились с бизнесменами. Это руководители строительных, производственных и дорожно-строительных компаний, крупные предприниматели региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Primeminister.kz

Фото: Primeminister.kz

Представители бизнеса рассказали о текущей ситуации на предприятиях, понесенных потерях, смогли задать интересующие вопросы в связи с масштабными паводками.

Вице-премьер отметил, что государство окажет необходимую поддержку бизнес-сообществу и попросил быть на связи с местными исполнительными органами.

«Мы понимаем, что многие из вас оказались в сложной ситуации, которая касается не только производственных процессов, но и вопроса обеспеченности сырьем, логистики и сбыта. Каждое заявление о понесенных потерях будет рассматриваться индивидуально. Это касается в первую очередь малого и среднего бизнеса», — сказал Нурлан Байбазаров.

Также он напомнил, что по поручению главы государства банками и микрофинансовыми организациями субъектам МСБ и индивидуальным предпринимателям предоставляются отсрочки платежей по кредитам, отменены штрафы и пени.

Глава региона Нариман Турегалиев поблагодарил собравшихся за отзывчивость. Порядка 50 предприятий региона оказывают посильную поддержку в борьбе с наводнением: выделена специальная техника и рабочая сила.

Представители бизнеса заявили, что готовы оказывать поддержку в борьбе с паводками и во время второй волны, и в период восстановительных работ.

По необходимости предоставят дополнительные ресурсы, технику, а также перечислят средства в специальные фонды.