Благополучия в Новом году пожелал всем казахстанцам Глава государства

Президент
Фото: instagram.com/tokayev_online
Президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал в Instagram поздравление с праздником Наурыз, сообщает Kazpravda.kz.

"Сердечно поздравляю всех казахстанцев с Наурыз мейрамы! Этот праздник олицетворяет собой пробуждение природы, является началом исконного Нового года, символом обновления и стремления к новой жизни. Многовековая традиция празднования Наурыза – показатель глубины миропонимания и исторического самосознания нашего народа. Желаю, чтобы наступивший Новый год принес всем благополучие! Пусть в каждом доме будет только счастье и радость! Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!" - написал Глава государства.

Также с поздравлениями к казахстанцам обратились: Елбасы Нурсултан Назарбаев, Премьер-министр РК Аскар Мамин, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, глава православной церкви Казахстана, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, Ассамблея народа Казахстана и аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

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