Благотворительная акция «Ардагерлерге тағзым» стартует 1 мая

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В акции «Ардагерлерге тағзым», которая стартует 1 мая во всех регионах Казахстана в целях оказания помощи и поддержки ветеранов ВОВ и тружеников тыла, примет участие более 4,5 тысяч волонтеров.



В рамках данной акции, а также акций «Jas niet», «Помоги ближнему» и других планируется посещение свыше 1000 ветеранов и тружеников тыла с вручением памятных подарков. Волонтерами будут организованы рейды по уборке домов и дворов одиноко проживающих ветеранов и тружеников тыла.



Также с 1 по 9 мая во всех регионах Казахстана пройдет онлайн-челлендж «Жеңімпаздар тарихы», посвященный празднованию Дня Победы Великой Отечественной войны.

