Благотворительная акция «Ардагерлерге тағзым» стартует 1 мая

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В рамках акции планируется посещений свыще 1 тысячи ветеранов и труженников тыла,  передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и информации РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В акции «Ардагерлерге тағзым», которая стартует 1 мая во всех регионах Казахстана в целях оказания помощи и поддержки ветеранов ВОВ и тружеников тыла, примет участие более 4,5 тысяч волонтеров.

В рамках данной акции, а также акций «Jas niet», «Помоги ближнему» и других планируется посещение свыше 1000 ветеранов и тружеников тыла с вручением памятных подарков. Волонтерами будут организованы рейды по уборке домов и дворов одиноко проживающих ветеранов и тружеников тыла.

Также с 1 по 9 мая во всех регионах Казахстана пройдет онлайн-челлендж «Жеңімпаздар тарихы», посвященный празднованию Дня Победы Великой Отечественной войны.
 

#акция #общество #9 мая #Ветераны ВОВ

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