Блефаропластика и ботокс: Минздрав предупредил любителей косметологии

Здравоохранение, Lifestyle
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

При посещении косметологических кабинетов в Минздраве призвали обращать внимание на несколько вещей, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Сегодня в мире широкую популярность набирают косметологические центры, которые оказывают дерматокосметологические услуги. В нашей стране они тоже пользуются немалым спросом.

– В СМИ и социальных сетях мы стали чаще видеть новости о том, как пострадали люди от рук несертифицированных косметологов, вместо «преображения» они получили серьезные увечья. К примеру, за 2022 год по республике зарегистрировано 37 обращений на некачественные косметологические услуги и пластические операции. За 2023 год зарегистрировано 68 обращений на некачественные косметологические манипуляции и пластические операции (мезотерапия лица, диспорт, ботокс, контурная пластика губ, смас-лифтинг, маммопластика, липосакция, блефаропластика, ринопластика, отопластика и др.), – говорится в сообщении комитета Минздрава.

Отмечается, что в таких центрах во время процедур осуществляются медицинские манипуляции. А согласно Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения» и закону «О разрешениях и уведомлениях» медицинская деятельность подлежит обязательному лицензированию.   

– Для проведения таких инъекционных косметологических услуг, как мезотерапия, биоревитализация, ботулинотерапия и др,  обязательно наличие лицензии на медицинскую деятельность по подвиду «Дерматовенерология (дерматокосметология)», а если проводятся пластические операции, то по подвиду «Пластическая хирургия». Специалисту, осуществляющему данные процедуры, необходимо иметь сертификат специалиста по специальности дерматовенерология (дерматокосметология), пластическая хирургия, –  говорят в ведомстве.

Поэтому они настоятельно рекомендуют перед походом в такие центры убедиться, что организация и специалист имеют лицензию и соответствующий сертификат на проведение указанных процедур. 

На сайте Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК опубликован список учреждений, получивших лицензию на медицинскую деятельность по дерматовенерологии и пластической хирургии. С ним можно ознакомиться здесь. 

 

#Минздрав #рекомендации #ботокс #эстетическая медицина

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