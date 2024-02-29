Блефаропластика и ботокс: Минздрав предупредил любителей косметологии

При посещении косметологических кабинетов в Минздраве призвали обращать внимание на несколько вещей, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Сегодня в мире широкую популярность набирают косметологические центры, которые оказывают дерматокосметологические услуги. В нашей стране они тоже пользуются немалым спросом.

– В СМИ и социальных сетях мы стали чаще видеть новости о том, как пострадали люди от рук несертифицированных косметологов, вместо «преображения» они получили серьезные увечья. К примеру, за 2022 год по республике зарегистрировано 37 обращений на некачественные косметологические услуги и пластические операции. За 2023 год зарегистрировано 68 обращений на некачественные косметологические манипуляции и пластические операции (мезотерапия лица, диспорт, ботокс, контурная пластика губ, смас-лифтинг, маммопластика, липосакция, блефаропластика, ринопластика, отопластика и др.), – говорится в сообщении комитета Минздрава.

Отмечается, что в таких центрах во время процедур осуществляются медицинские манипуляции. А согласно Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения» и закону «О разрешениях и уведомлениях» медицинская деятельность подлежит обязательному лицензированию.

– Для проведения таких инъекционных косметологических услуг, как мезотерапия, биоревитализация, ботулинотерапия и др, обязательно наличие лицензии на медицинскую деятельность по подвиду «Дерматовенерология (дерматокосметология)», а если проводятся пластические операции, то по подвиду «Пластическая хирургия». Специалисту, осуществляющему данные процедуры, необходимо иметь сертификат специалиста по специальности дерматовенерология (дерматокосметология), пластическая хирургия, – говорят в ведомстве.

Поэтому они настоятельно рекомендуют перед походом в такие центры убедиться, что организация и специалист имеют лицензию и соответствующий сертификат на проведение указанных процедур.

На сайте Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК опубликован список учреждений, получивших лицензию на медицинскую деятельность по дерматовенерологии и пластической хирургии. С ним можно ознакомиться здесь.