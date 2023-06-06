"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео

Министерство внутренних дел РК выявило «закрытые» социальные сети, через которые в городе Алматы организовывались приватные вечеринки с девушками, оказывающими интимные услуги и «эскорт-сопровождение» для состоятельных мужчин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Сотрудники департамента по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с УБОП Департамента полиции на транспорте установили и задержали организатора и администратора этих социальных сетей – 25-летнюю алматинку. Она подбирала девушек модельной внешности, готовых оказывать сексуальные услуги за деньги, а также искала богатых клиентов.

Девушкам обещали перспективу найти «спонсоров», завести нужные знакомства, увидеть мир и легко устроить свою судьбу.

Чтобы вступить в группу, нужно было заплатить 300 долларов США, при этом каждую неделю из нее удалялись неактивные участники.

За сводничество фигурантка забирала 40% от денег клиента, остальное получала девушка, оказавшая интимную услугу, стоимость которой начиналась от 500 тысяч тенге за час. В результате обороты «бизнеса» алматинки за 2022 год составили свыше 209 млн тенге.

«Организатор тщательно замаскировала свою деятельность в Интернете. В социальной сети Instagram она имела более чем 100 тысяч подписчиков, позиционировала себя как успешную модель и блогера, выставляла публикации о дорогих подарках, посещении элитных ночных клубов и ресторанов Алматы, поездках на зарубежные курорты, при этом официально нигде не работая.

При обысках у подозреваемой изъяты ежедневник с записями по криминальному «бизнесу», документы на новое и приобретаемое недвижимое имущество, карманное зеркало с остатками белого порошкообразного вещества, скрученные деньги (предположительно, для вдыхания наркотиков), 1,72 грамма мефедрона, автомашины Lexus ES 250 и Toyota Camry 70», – проинформировали в МВД.

Доставили в управление полиции и так называемых «элитных эскортниц», состоящих в этих «закрытых» группах для занятия проституцией.

По согласованию с прокуратурой начато досудебное расследование по уголовным статьям «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество» и «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Подозреваемая водворена в ИВС. Ей грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.