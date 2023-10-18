Более 1 600 человек ищут за неуплату алиментов в Казахстане

Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент

Больше всего скрываются от обеспечения детей в Астане

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане за неуплату алиментов разыскиваются 1 618 человек, из них мужчин – 1476, женщин – 142, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.  

Отмечается, что возраст разыскиваемых в основном от 31 до 40 лет.  

По данным ведомства, наибольшее количество должников по алиментам разыскивается в Астане – 361, Алматы – 191, Актюбинской – 143, Костанайской – 140, Жамбылской – 140, Павлодарской – 108, Алматинской – 102, Мангистауской - 59 областях.  

За 9 месяцев 2023 года в ЕРДР зарегистрировано 427 уголовных дел по фактам злостного неисполнения обязанностей по уплате алиментов (ст. 139 УК РК). Отмечается, что за это предусмотрено наказание в виде привлечения к общественным работам на срок до шестисот часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.  

В региональном разрезе больше всего такие уголовные правонарушения зарегистрированы в: Мангистауской – 46, Алматинской – 45, Костанайской – 44, Восточно-Казахстанской – 43, Павлодарской – 40, Карагандинской – 35, Абайской – 32, Акмолинской – 26, Северо-Казахстанской – 21, Астане – 17.  

За этот же период по ст. 139 Уголовного кодекса осуждены 207 человек. 4 – к лишению свободы, 2 – условному осуждению, 196 – к ограничению свободы, 5 – общественным работам.  

В целом по алиментам в производстве судебных исполнителей на исполнении находилось 309 670 исполнительных производств о взыскании алиментов.  

При этом алименты взыскиваются не только на содержание детей, но и родителей, супруга (супруги). 291 886 - материалов по алиментам на содержание детей; 773 - нетрудоспособных родителей; 4 506 - нетрудоспособных супругов.  

"Для сведения, на портале Комитета по правовой статистики и специальных учетов генеральной прокуратуры qamqor.gov.kz (раздел - "Розыск должников по алиментам" - ФИО лица) граждане могут проверить лиц на предмет нахождения на розыскном учете, являющихся должниками по исполнительному производству о взыскании алиментов. Статистические данные Комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры",–  добавили в пресс-службе.

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