Более 100 тысяч девочек привили от ВПЧ в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане прививку против ВПЧ получили свыше 114 тысяч девочек в возрасте 11-13 лет, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минздрава, с сентября 2024 года в Казахстане вакцину против ВПЧ, основного возбудителя рака шейки матки, получили более 114,4 тыс. девочек, из них в возрасте 11 лет – 64,1 тыс., 12-13 лет – 50,3 тыс.

Среди привитых случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано.

В 2024 году, в соответствии с Комплексным планом по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2025 годы, внедрена вакцинация девочек против вируса папилломы человека.

В Казахстане рак шейки матки (РШМ) является вторым по распространенности видом рака среди женщин всех возрастов после рака молочной железы и второй по частоте причиной смерти женщин фертильного возраста (25–44 лет) после рака молочной железы.

Учитывая бремя заболеваемости и эффективность вакцинации от ВПЧ в феврале 2024 года вакцина против ВПЧ введена в Национальный календарь профилактических прививок Казахстана, таким образом, мы вошли в число 135 стран мира, где программа иммунизации против ВПЧ внедрена на плановой основе.

ВПЧ-инфекция вызывает около 5% всех онкологических заболеваний в мире, причем, по оценочным данным, рак в связи с ВПЧ ежегодно выявляется у 625 600 женщин и 69 400 мужчин.

Высокорисковые онкогенные 16, 18 типы ВПЧ становятся причиной, в основном, рака шейки матки. Профилактическая вакцинация против ВПЧ, которая сегодня проводится в школьных медицинских пунктах и в поликлиниках, позволяет предотвратить риск развития рака шейки матки.