Происшествия
Более 15 кг наркотиков пытался провезти кыргызстанец через границу РК
Айнур Курамысова
На автотрассе Кордай – Шу в районе поселка Бельбасар Шуского района задержан мужчина, в автомобиле которого обнаружено более 15 кг героина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на начальника УБН ДВД Жамбылской области Шопырхана Жапабаева.

Автомобилем управлял гражданин К. 1975 года рождения, проживающий в Иссык-Кульской области Кыргызстана. Он следовал из Бишкека в Санкт-Петербург.

"При осмотре автотранспорта в специально оборудованном тайнике обнаружены и изъяты 16 брикетов с наркотическим средством "героин" общим весом 15 кг 240 гр. На брикетах имеются оттиски печатей с изображением "Парящего орла" и цифрами "777", надписями из букв арабского алфавита, что указывает на его изготовление в Исламской Республике Афганистан", – уточняется в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 297 ч. 3 УК РК ("Незаконное изготовление, переработка, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в особо крупном размере").

Задержанный водворен в ИВС Шуского РОВД. Проводится досудебное расследование.

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