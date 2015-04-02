Происшествия Более 15 кг наркотиков пытался провезти кыргызстанец через границу РК Айнур Курамысова

На автотрассе Кордай – Шу в районе поселка Бельбасар Шуского района задержан мужчина, в автомобиле которого обнаружено более 15 кг героина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на начальника УБН ДВД Жамбылской области Шопырхана Жапабаева.



Автомобилем управлял гражданин К. 1975 года рождения, проживающий в Иссык-Кульской области Кыргызстана. Он следовал из Бишкека в Санкт-Петербург.



"При осмотре автотранспорта в специально оборудованном тайнике обнаружены и изъяты 16 брикетов с наркотическим средством "героин" общим весом 15 кг 240 гр. На брикетах имеются оттиски печатей с изображением "Парящего орла" и цифрами "777", надписями из букв арабского алфавита, что указывает на его изготовление в Исламской Республике Афганистан", – уточняется в сообщении.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 297 ч. 3 УК РК ("Незаконное изготовление, переработка, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в особо крупном размере").



Задержанный водворен в ИВС Шуского РОВД. Проводится досудебное расследование.

