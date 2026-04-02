Злоумышленники активно используют современные технологии
В стране набирает распространение новый вид мошенничества, при котором злоумышленники представляются руководителями компаний, госорганов и высших учебных заведений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК
Мошенники используют поддельные аккаунты и номера, связываются с сотрудниками по телефону или через мессенджеры. Они ссылаются на утечку данных или угрозе хищения средств, намеренно нагнетают ситуацию, требуют срочных действий и оказывают психологическое давление.
После этого они сообщают, что с гражданами свяжутся «специалисты» или «сотрудники правоохранительных органов» и требуют беспрекословно выполнять их указания.
В результате мошенники убеждают людей перевести деньги на так называемые «безопасные счета». После получения средств связь сразу же прекращается.
Злоумышленники активно используют современные технологии: подмену номеров, изменение голоса и другие методы, чтобы войти в доверие и снизить бдительность граждан.
«МВД предупреждает, что сотрудники банков и госорганов никогда не требуют перевода денег по телефону. Граждан призывают не выполнять указания незнакомых людей, проверять любую информацию только через официальные источники и при возникновении подозрительных ситуаций незамедлительно обращаться в правоохранительные органы», – говорится в обращении ведомства.
Напомним, Департамент по противодействию киберпреступности ранее сообщал о рисках привлечения граждан через интернет-объявления к «высокооплачиваемой работе» за рубежом.