В Министерстве внутренних дел сообщили о задержании двух криминальных групп, занимавшихся вымогательствами, сообщает Kazpravda.kz

По информации МВД, в Хромтау лица из числа местного криминалитета, путем угроз и насилия вымогали деньги у шахтеров. При этом, запуганные жертвы злоумышленников не обращались в правоохранительные органы. Оперативники установили весь круг подозреваемых, собрали неопровержимые доказательства и провели одновременное задержание всех фигурантов.

В ходе 20 санкционированных обысковых мероприятий, были изъяты деньги и другие вещественные доказательства.

Аналогичные криминальные действия пресекли в Актобе, где полиция выявила группу вымогателей, ориентированных на увеселительные заведения.

Злоумышленники путем применения силы и давления на охрану, занимались вымогательством и навязывали свое незаконное покровительство.

«Все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС. Они проверяются на причастность к другим аналогичным фактам. По всем изложенным фактам расследуются уголовные дела о вымогательствах. Дополнительно проводится проверка по фактам незаконного удержания и лишения свободы. В результате оперативного реагирования на поступающие сигналы, полиция своевременно пресекла преступную деятельность криминальных групп, не допущены более тяжкие последствия и обеспечена защита прав граждан», – проинформировали в ведомстве.

Там же добавили, что работа в данном направлении будет продолжена.