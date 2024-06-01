Более 150 тыс. казахстанцев получили правовую помощь Общество 1 июня 2024 г. 5:30 7 Асет Сыздыков В республиканской акции «Народный юрист» участвовали свыше тысячи специалистов фото Игоря Бургандинова Широкомасштабное мероприятие прошло во всех населенных пунктах страны. Акция, направленная на повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатных юридических консультаций, собрала немало участников и в Астане. Столичный Дворец школьников в один день превратился в огромную консультационную площадку. В холле расположились более 70 специалистов из числа адвокатов, нотариусы, прокуроры, следователи, сотрудники различных управлений столичного акимата, Антикора, юстиции, налоговых органов и судебные исполнители. Напомним, акция проводится с 2016 года. Граждане имеют возможность проконсультироваться практически по всем вопросам. – Кроме «Народного юриста», мы проводим подобные акции, но меньших масштабов – в ЦОНах, социальных центрах, а также ездим в учреждения уголовно-исполнительной системы. Мы даем ответы, разъясняем и предлагаем пути решения, – сообщил главный специалист отдела департамента юстиции города Астаны Динмухамед Тажибай. В работе мы застали Айман Айтказину. Она – советник аппарата акима района «Есиль» по юридическим вопросам. – За полчаса ко мне обратились три человека, – прокомментировала она. – Один интересовался законностью отключения света в газетном киоске. Другой пришел с вопросом об узаконении хозяйственных построек на земельном участке. И третью, пожилую женщину, интересовало, имеется ли у нее запись о регистрации брака. По всем вопросам мы дали разъяснения. По признанию Айман Айтказиной, в стране есть проблема некоторой недоступности юридических консультаций населению. – Мы работаем напрямую: если к нам обращается житель, то в пределах компетенции обязаны дать разъяснение о работе госоргана. Я имею обширную юридическую практику, поэтому могу ответить на любые вопросы гражданско-правового характера. Как юристу, мне важно, чтобы человек отсюда ушел удовлетворенный разъяснением своего вопроса, – отметила Айман Айтказина. К специалистам за столом с табличкой «Управление жилья и жилищной инспекции» выстроилась длинная очередь. – Многие спрашивают, как и когда они получат жилье, – пояснил специалист отдела управления Адильхан Сапар. – Сегодня по городу в очереди на жилье состоят сорок тысяч граждан. Мы смотрим документы, консультируем. Рассказываем, как встать в очередь, какие программы действуют. Большой наплыв вопросов был и по земельным спорам. – Мы четвертый год принимаем участие в акции и впервые видим так много обращений по земельным вопросам. В этой области очень много нарушений. Это и споры по незаконному изъятию участка, и несогласие с оценкой земли, с ее стоимостью, и даже обращения по подделке документов. Мы не столько консультируем, сколько предлагаем варианты решения вопросов. Часто люди не понимают, куда обращаться и где получить верную информацию, – рассказала юрист Анара Сагиндыкова. После получения консультаций многие жители пожимали руки юристам и улыбались. В их числе была председатель Общества инвалидов г. Астаны Сара Алтынбекова. – Я обратилась по вопросу тяжелобольного инвалида. Он поставил в качестве залога в банке свое единственное жилье, поехал за границу и сделал операцию. Но позже у него возникли сложности с залоговым жильем. Мы обратились в прокуратуру и Министерство юстиции, где нам дали разъяснение, – отметила общественница. Нашел выход в кредитном вопросе и столичный житель Айдар Бейсембай. Его отец стал созаемщиком кредита в банке. Однако вскоре заемщик перестал платить долги, и отец Айдара стал единственным плательщиком кредита. – Здесь нам сказали, что можно легко разрешить конфликт, так как у нас есть все подтверждающие оплату документы. А мы не могли найти выход пять лет, – признался довольный мужчина. #акция #правовая помощь #Народный юрист