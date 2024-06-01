Более 150 тыс. казахстанцев получили правовую помощь

Широкомасштабное мероприя­тие прошло во всех населенных пунктах страны. Акция, направленная на повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатных юридических консультаций, собрала немало участников и в Астане. Столичный Дворец школьников в один день превратился в огромную консультационную площадку. В холле расположились более 70 специалистов из числа адвокатов, нотариусы, прокуроры, следователи, сотрудники различных управлений столичного акимата, Антикора, юстиции, налоговых органов и судебные исполнители.

Напомним, акция проводится с 2016 года. Граждане имеют возможность проконсультироваться практически по всем вопросам.

– Кроме «Народного юриста», мы проводим подобные акции, но меньших масштабов – в ЦОНах, социальных центрах, а также ездим в учреждения уголовно-исполнительной системы. Мы даем ответы, разъясняем и предлагаем пути решения, – сообщил главный специалист отдела департамента юстиции города Астаны Динмухамед Тажибай.

В работе мы застали Айман Айтказину. Она – советник аппарата акима района «Есиль» по юридическим вопросам.

– За полчаса ко мне обратились три человека, – прокомментировала она. – Один интересовался законностью отключения света в газетном киоске. Другой пришел с вопросом об узаконении хозяйственных построек на земельном участке. И третью, пожилую женщину, интересовало, имеется ли у нее запись о регистрации брака. По всем вопросам мы дали разъяснения.

По признанию Айман Айтказиной, в стране есть проблема некоторой недоступности юридических консультаций населению.

– Мы работаем напрямую: если к нам обращается житель, то в пределах компетенции обязаны дать разъяс­нение о работе госоргана. Я имею обширную юридическую практику, поэтому могу ответить на любые воп­росы гражданско-правового характера. Как юристу, мне важно, чтобы человек отсюда ушел удовлетворенный разъяс­нением своего вопроса, – отметила Айман Айтказина.

К специалистам за столом с табличкой «Управление жилья и жилищной инспекции» выстроилась длинная очередь.

– Многие спрашивают, как и когда они получат жилье, – пояснил специа­лист отдела управления Адильхан Сапар. – Сегодня по городу в очереди на жилье состоят сорок тысяч граждан. Мы смотрим документы, консультируем. Рассказываем, как встать в очередь, какие программы действуют.

Большой наплыв вопросов был и по земельным спорам.

– Мы четвертый год принимаем участие в акции и впервые видим так много обращений по земельным вопросам. В этой области очень много нарушений. Это и споры по незаконному изъятию участка, и несогласие с оценкой земли, с ее стоимостью, и даже обращения по подделке документов. Мы не столько консультируем, сколько предлагаем варианты решения вопросов. Часто люди не понимают, куда обращаться и где получить верную информацию, – рассказала юрист Анара Сагиндыкова.

После получения консультаций многие жители пожимали руки юристам и улыбались. В их числе была председатель Общества инвалидов г. Астаны Сара Алтынбекова.

– Я обратилась по вопросу тяжелобольного инвалида. Он поставил в качестве залога в банке свое единственное жилье, поехал за границу и сделал операцию. Но позже у него возникли сложности с залоговым жильем. Мы обратились в прокуратуру и Минис­терство юстиции, где нам дали разъяс­нение, – отметила общественница.

Нашел выход в кредитном вопросе и столичный житель Айдар Бейсембай. Его отец стал созаемщиком кредита в банке. Однако вскоре заемщик перестал платить долги, и отец Айдара стал единственным плательщиком кредита.

– Здесь нам сказали, что можно легко разрешить конфликт, так как у нас есть все подтверждающие оплату документы. А мы не могли найти выход пять лет, – признался довольный мужчина.