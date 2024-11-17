Более 2 тыс. грузовиков со снегом вывезли за день из Астаны

В Астане продолжается посменная круглосуточная работа по уборке снега, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Коммунальные службы устраняют последствия снегопада в усиленном режиме, сообщает официальный сайт столичного акимата.

В вечернюю смену 16 ноября на очистку города от снега вышли порядка более 900 единиц спецтехники, а свыше 250 дорожных рабочих.

Днем 16 ноября более 25 тысяч кубометров снега было вывезено 2 009 большегрузами на снежные полигоны.

С начала зимнего периода на снежные полигоны доставили свыше 342 тыс. кубометров снега более 26 тыс. рейсами.

По правилам, в первую очередь, в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.

В приоритете уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.

В столице действуют несколько оснащённых снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.

Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, воздержаться от дальних поездок в случае штормового предупреждения.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112».