Вакцинация против гриппа и ОРВИ: где получить прививку в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 15 сентября в стране стартует вакцинация против гриппа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В первую очередь вакцинацией будут охвачены граждане, относящиеся к группам риска.

В их числе медицинские работники; лица, состоящие на диспансерном учете по поводу хронических заболеваний;

дети; школьники; беременные женщины; лица пожилого возраста; лица, проживающие в учреждениях закрытого типа и учреждениях системы социальной защиты.

Медицинские организации столицы готовятся к сезонному росту заболеваемости. В поликлиниках функционируют фильтр-кабинеты и кабинеты неотложной помощи, принимающие пациентов с симптомами ОРВИ. Здесь пациенты могут пройти медицинский осмотр и получить необходимую медицинскую помощь.

График работы фильтр-кабинетов и кабинетов неотложной помощи: в будние дни – с 08:00 до 20:00; в выходные и праздничные дни – с 08:00 до 18:00.

Кроме того, в организациях первичной медико-санитарной помощи работают мобильные бригады, оказывающие пациентам медицинскую помощь на дому. Особое внимание уделяется беременным женщинам и детям до одного года с симптомами ОРВИ, гриппа и возможными осложнениями.

Как уточняется, стационары также готовятся к возможному увеличению числа госпитализируемых пациентов.

«Отдельные меры предусмотрены и для организаций образования. В школах и детских садах проводится ежедневный мониторинг посещаемости и «утренний фильтр». В случае выявления заболевших детей для контактировавших с ними лиц организуется медицинское наблюдение. При заболевании 30% и более учащихся одного класса рассматривается возможность перевода класса на дистанционный формат обучения. Готовность медицинских организаций к эпидемическому сезону будет оценена санитарно-эпидемиологической службой до 10 сентября. Ведется мониторинг заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, контроль будет усилен в период сезонного роста», – сказано в информации.

Там же добавили, что врачи призывают жителей столицы соблюдать основные меры профилактики: носить маски в местах массового скопления людей, регулярно мыть руки, проветривать помещения и по возможности ограничить посещение людных мест в период роста заболеваемости.

При появлении первых признаков заболевания – повышении температуры тела, кашле, боли в горле, насморке, общей слабости – нельзя заниматься самолечением. Рекомендуется своевременно обращаться в поликлинику по месту жительства или в фильтр-кабинет.