Массовый осенний забег пройдет в Астане

Столица
Дана Аменова
корреспондент

Участие в мероприятии бесплатное 

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В Астане 12 сентября пройдет массовый осенний забег JANA MEN KÙZ RUN. Спортивное мероприятие будет организовано в Триатлон-парке в рамках принципа «Закон и порядок», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Старт соревнований запланирован на 09:00. Участники могут выбрать одну из трех дистанций: 3, 5 или 10 километров. Количество участников ограничено - до 1800 человек.

Участие в забеге бесплатное. Онлайн-регистрация откроется 9 сентября на сайте. Офлайн-регистрация не предусмотрена.
Стартовые номера будут выдаваться 11 сентября с 10:00 до 19:00 в Триатлон парке под мостом «Архар».

Цель забега – развитие массового спорта, пропаганда здорового образа жизни и привлечение жителей столицы к регулярным занятиям спортом.

#Астана #акимат #забег #осень

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