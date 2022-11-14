Более 2 тысяч человек погибли с начала года на дорогах Казахстана

Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве сообщила о высокой смертности на дорогах страны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«С начала года дорожные аварии унесли жизни свыше 2 тысяч человек, и более 15 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести. В ноябре уже совершено свыше 300 ДТП, где погибли порядка 60 человек и около 400 получили травмы. Особую тревогу вызывают аварии, повлекшие гибель двух и более человек», – сказала Шугыла Турлыбек.

В этой связи она призвали всех строго соблюдать правила дорожного движения, особенно дистанцию между автомобилями, боковой интервал, скоростной режим, а также не допускать резких торможений и движений.

«С ноября погодные условия резко ухудшаются. Так как люди не могут привыкнуть к этому сразу, напоминаем, что при движении по зимней дороге, в гололед, по свежевыпавшему снегу, важно учитывать влияние погоды на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость», – указала спикер.

Пешеходам она рекомендовала при переходе через дорогу убедиться, что водитель уступает дорогу и только после этого продолжить движение. Учитывать, что наушники, телефон и капюшоны очень мешают вниманию человека.

«Особо пристальное внимание МВД уделяет безопасности детей на дорогах. Несмотря на разъяснения, мы продолжаем сталкиваться с дорожно-транспортными происшествиями, где дети являются причиной аварии. Нередко родители дают ключи от автомашин своим детям, не думая о безопасности. Эти факты ставят под угрозу жизнь самих несовершеннолетних и других участников дорожного движения. С начала года в Казахстане произошло порядка 70 ДТП, где подросток был за рулем. В них 9 человек погибли и свыше 80 получили травмы», – резюмировала Шугыла Турлыбек.