Более 20 млрд тенге доходов от парковок вывели в экономику

В Казахстане внедряют цифровые технологии в транспортной индустрии, что способствует обеспечению прозрачности и увеличению доходов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

К примеру, компания Parqour подключила к цифровой платформе собственной разработки более 200 парковок в Казахстане, включая базары, аэропорты, ТРЦ, бизнес-центры и гостиницы, что вывело в официальную экономику в 2024 году более 20 млрд тенге парковочных доходов.

В частности, благодаря внедрению цифровых технологий только в МЦПС «Хоргос» доход от парковок был увеличен от 200 тыс. тенге в месяц до более 20 млн тенге, международного аэропорта Астаны с 30 млн до 150 млн тенге. Parqour активен на рынках Казахстана, США, ОАЭ, Швейцарии, Индонезии, Узбекистана, Польши, Великобритании, Таджикистана и Азербайджана. Проект профинансировали венчурные фонды из Канады, США и Европы на сумму 3 млн долларов. За четыре года существования компания автоматизировала более 500 парковок в 25 странах мира от США до Юго-Восточной Азии. Среди значимых проектов аэропорты Астаны и Алматы, Баку, Бишкека, Анталии, муниципальные аэропорты в США.

«Мы можем применить наши технологии в платных дорогах, повысить уровень детекции, оптимизировать затраты в этой сфере. Можно использовать наши технологии в автоматизации пограничных КПП, чтобы увеличить прозрачность транспортных потоков, в национальных парках. Мы видим потенциал увеличения доходов в муниципальных парковках в 2-3 раза и создании больших удобств и функциональности для горожан», — отметил на заседании правительства основатель компании «Parqour» Амирхан Омаров.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил изучить вопрос расширения данных технологий и в других направлениях транспортной индустрии и поддержать отечественных разработчиков.