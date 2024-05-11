Более 50 тыс. саженцев посадили школьники

Еще до приезда главы Министерства просвещения ученики и представители Фонда Земли «Устойчивое развитие» подготовили место для будущей Аллеи выпускников 2024 года, выкопав лунки для саженцев и разместив возле них зеленых красавиц: ели, сосны, лиственницы, а также рябину, пирамидальные тополя, кусты сирени, ирги… А пока одни школьники готовили «сцену основных действий», другие репетировали танец Welcome to Kazakhstan. Именно с этого номера стартовал экочеллендж «Түлектердің ағаш егуі».

– Благодаря вам, дорогие учащиеся, в марте этого года, накануне празднования Наурыза, состоялся республиканский челлендж домбристов. Весь мир узнал казахские кюи. Это мероприятие стало прекрасным подарком. Вы, представители молодежи, запустили челлендж ко Дню национальной одежды, к которому подключились прак­тически все: дети и взрослые, рядовые сотрудники и депутаты Сената. Сегодня стартует экочеллендж, проводимый в рамках озвученной Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым идеи «Таза Қазақстан».

Нужно понимать, что нельзя ограничиваться одним днем или одной территорией: культура экологичности, любви к природе должна проявляться всегда и везде. Меня до глубины души ранит, когда наши красивые места отдыха превращаются в точки сбора мусора, когда люди не забирают с собой отходы, не проявляют заботу об окружающей среде. Культура, которая включает в себя также бережное обращение с природой, ее сохранение, благо­устройство, должна начинаться с семьи, с дома, – обратился к собравшимся Гани Бейсембаев, еще раз подчеркнув, что чистота, порядок и озеленение должны стать брендом нашей страны.

Вместе с главным учителем страны в церемонии посадки деревьев участвовали будущие выпускники, в том числе 17-летний Мансур Мурат. По его словам, такие акции помогают в очередной раз понять, что люди должны быть больше созидателями, нежели потребителями.

– Приятно, что именно наше учебное заведение стало местом проведения этой акции. Однако, как правильно заметил министр просвещения, нам нельзя ограничиваться одной локацией и только сегодняшним днем. Нужно, чтобы участие в таких челленджах стало привычным и регулярным делом, – верно заметил одиннадцатиклассник.

После посадки деревьев Гани Бейсембаев побеседовал с педагогами, учениками. Во время такого «получаса без галстуков» ученик школы Нурдаулет Сагымбек подарил главе Минпросвещения книгу «Болашақ үшін күресте жеңімпаз бол» («Будь победителем в борьбе за будущее»). После интервью журналистам и общего фотографирования главный гость вновь обратился к школьникам, сказав им напутственные слова, призвав к проявлению высокой гражданской позиции и культуры, а также напомнив, что предстоящие выпускные вечера не должны быть популистскими, материально затратными.

– Идеология проведения пос­ледних звонков и вечеров должна сводиться к полезности и значимости. Нет необходимости покупать дорогие подарки. Если вы хотите остаться в памяти педагогического коллектива, создайте что-то нужное. К примеру, посвятите учителям стихи. Кем вы видите себя через 20 лет? Надеюсь, высокообразованными и культурными людьми, – резюмировал глава профильного ведомства.

Последние штрихи к челленд­жу добавили представители Фонда Земли «Устойчивое развитие», проведя «обход» территории и проверив состояние саженцев.

– Чуть больше 30 саженцев, что вы сейчас видите, привезены нами из питомников Акмолинской и Павлодарской областей. Для большей и лучшей приживаемости деревьев мы специально уделили внимание именно этим регионам, а не южным. В рамках подписанного меморандума с Республиканским учебно-методическим центром дополнительного образования Министерства просвещения мы планировали высадить до конца года три тысячи деревьев. Однако из-за паводков два питомника в Костанайской области оказались под водой, и наши планы немного изменились. Надеемся, что осенью нам удастся облагородить пришкольные территории 2 500 саженцами, – сказал председатель Фонда Земли «Устойчивое развитие» Алан Бесен.

Отметим, что в экочеллендже «Түлектердің ағаш егуі» приняли участие не только учащиеся столичного специализированного лицея № 82 «Дарын», но и всех школ страны. Всего, по данным Минпросвещения, в озеленении были задействованы 180 тыс. будущих выпускников, которые посадили свыше 50 тыс. саженцев.