Более 500 предприятий вышли на внешние рынки с помощью господдержки

Экономика
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За первые пять лет реализации Программы экспортной акселерации, с 2020 по 2024 годы, поддержку в выходе на внешние рынки получили 557 казахстанских предприятий, представляющих несырьевой сектор экономики.

Фото: Минторговли

В 2025 году Программа продолжает набирать масштаб — в неё включены ещё 120 предприятий обрабатывающей промышленности и поставщиков услуг, прошедших отбор по скоринговой модели.

«Объем казахстанского экспорта увеличился на 3,1%, превысив 80 млрд долларов. При этом экспорт продукции обрабатывающей промышленности достиг 28,8 млрд долларов. Нельзя не отметить рост объема экспорта услуг за тот же период на 10,8% до 11,8 млрд долларов. И это не просто цифры. Это результат усилий тысяч предпринимателей, которые продвигают нашу продукцию и наши идеи на международный уровень, подтверждая востребованность казахстанской продукции и услуг на международных рынках», - отетил вице-министр торговли и интеграции РК Асет Нусупов на Форуме экспортеров.

Программа экспортной акселерации, инициированная по поручению Главы государства и реализуемая Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан совместно с АО «QazTrade», стала ключевым инструментом поддержки экспортоориентированного бизнеса и продвижения отечественной продукции на зарубежные рынки. Только в 2024 году 47 компаний-участников вышли на экспорт или заключили внешнеторговые контракты, ещё 18 находятся в стадии согласования сделок, а 46 активно ведут переговоры с потенциальными иностранными партнёрами.

Программа реализуется на безвозмездной основе и предлагает комплексный подход: от диагностики экспортного потенциала компании до выхода на конкретные рынки с сопровождением переговоров и заключением экспортных контрактов. В 2025 году на этапе приёма заявок с 18 февраля по 31 марта было проведено 33 разъяснительных мероприятия в формате Road show, охвачены все регионы страны, проинформированы более 800 компаний, и направлены приглашения свыше 1200 производителям. В результате поступило 264 заявки, из которых 52 — от поставщиков услуг. После завершения верификации, компании были распределены по приоритетным рынкам: Россия, Китай, ОАЭ, Узбекистан, Италия, Пакистан.

С июня 2025 года начата учебная программа, параллельно проводится работа по поиску зарубежных покупателей и консультированию участников. За каждой страной закреплены международные эксперты, сопровождающие процесс выхода на рынки. По итогам отбора будет сформирован основной пул из 120 участников и 20 резервных компаний, с которыми будут заключены индивидуальные договоры в рамках реализации Программы.

#экономика #предприятия

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