Фонд традиционно поддерживает детей-сирот, ребят, оставшихся без попечения родителей, школьников из малообеспеченных семей и семей, получающих адресную социальную помощь. Кроме того, поддержат и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Как сообщает пресс-служба Министерства просвещения, средства перечисляются на карт-счета родителей, что позволит им самим выбрать и купить школьную форму, обувь и канцтовары. В 2025 году минимальный размер помощи составляет 46 228 тенге на одного ребенка.

– Министерство просвещения выстроило прозрачный и удобный механизм предоставления помощи детям из социально уязвимых категорий. Во всех регионах уже началась реализация этой меры поддержки, – подчерк­нула председатель Комитета по охране прав детей МП Насымжан Оспанова.

Каждый год фонд «Всеобуч» помогает тысячам детей начать учебу на равных, а родителям спокойно собрать ребенка в школу. Объем финансирования на эти цели в 2025 году сохранен на уровне прошлого года.