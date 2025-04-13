Более 60 улиц отремонтируют в Астане

Столица
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Дорожные работы направлены не только на улучшение качества дорожного покрытия, но и на повышение безопасности дорожного движения и комфорта для жителей, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о том, какие улицы отремонтируют в этом году, сообщает официальный сайт столичного акимата.

«В текущем году планируем отремонтировать более 60 улиц. (…) На сегодняшний день начаты работы в жилых массивах по улицам: Жанаконыс, Карталы, Фахтбен Абдул Азиз, Герцена, Бокеева и др. Также по шоссе Алаш от ул. 69 до ул. 191, шоссе Коргалжын от пр. Туран до ул. 128, ул. Керей Жанибек хандар от ул. Сауран до ул. Муртаза и др», - написал он.

Кроме того, в текущем году планируется строительство 43 объектов протяженностью 14,7 км. Завершатся в полном объеме работы по 8 проектам, по 28 – продолжатся, по еще 7 будут начаты, в том числе:

- ул. К. Кайсенова от ул. Бухар жырау до пр. Улы Дала;

- ул. Бухар жырау от пр. Аль-Фараби до ул. Жошы хан;

-ул. Рыскулова от пр. Мангилик Ел до канала Нура-Ишим;

- ул. Тауелсиздик со стороны Кабанбай батыра и др.

Также в настоящее время ведется реализация проекта строительства транспортной развязки в двух уровнях на пересечении проспекта Тлендиева и ул. Бейсековой. Это важный инфраструктурный объект, направленный на оптимизацию транспортного потока на одной из ключевых магистралей города. Проект значительно повысит пропускную способность перекрестка, сократит время в пути.

В текущем году планируется завершить строительство металлических пролетов путепровода и съездов, что обеспечит полноценный проезд по улице Бейсековой через проспект Тлендиева.

Также ведется реализация проекта строительства улицы К. Мухамедханова с обеспечением проезда до конца года, что разгрузит перекресток Айтматова и Кургальжинского шоссе.

«Дорожные работы направлены не только на улучшение качества дорожного покрытия, но и на повышение безопасности дорожного движения и комфорта для жителей. Также в числе запланированных работ: обустройство новых тротуаров, остановочных карманов, пандусов и др.» - написал аким столицы.

#Астана #транспорт #ремонт дорог

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