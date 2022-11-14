Более 600 иностранных наблюдателей будут следить за ходом выборов президента Казахстана

Центральная избирательная комиссия Казахстана завершила аккредитацию наблюдателей международных организаций и иностранных государств на внеочередные выборы президента РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сегодня в 18:00 часов мы завершили аккредитацию наблюдателей международных организаций и иностранных государств на внеочередные выборы президента РК, назначенные на 20 ноября текущего года. Таким образом, в наблюдении за внеочередными выборами президента Казахстана будет участвовать 641 международный наблюдатель", – отметил председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

По его словам, речь идет о 532 наблюдателях от 10 международных организаций и 109 наблюдателях от 35 иностранных государств.

"Присутствие международных наблюдателей способствует открытости и гласности кампании, соблюдению международных обязательств государства. А это является подтверждением нашей приверженности международным обязательствам, а также продолжения тесного сотрудничества с международными организациями и иностранными государствами в электоральной сфере", – резюмировал глава Центризбиркома.