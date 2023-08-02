Более 8 500 детей охватят акцией «Дорога в школу» в столице

Общество, Образование
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Аманжолова Айман
[email protected]

В Астане в рамках республиканской акции «Дорога в школу» Управлением образования совместно с акиматами районов за счет спонсорских средств планируется охватить более 8 500 детей социально уязвимых категорий. Об этом сообщил руководитель Управления образования Касымхан Сенгазыев на площадке Службы коммуникаций города, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Фото: kazpravda.kz

Акция будет проводиться с 1 августа по 30 сентября. В этом году она началась с девиза «Делай добро!».

«Материальную помощь могут получить обучающиеся из числа многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Если семья относится к указанным категориям, то родители детей должны предоставить школе подтверждающие документы. Школы предоставляют информацию о том, какие документы необходимы», - сообщил руководитель Управления.

Для оперативного реагирования на обращения граждан в организациях образования функционируют телефоны «горячей линии», «телефоны доверия» (55 69 60, 55 68 51) и общественные приемные.

Планируется, что с 5 августа во всех районах города будут организованы ярмарки для подготовки детей к школе.

Они будут проводиться совместно с районными акиматами и Управлением по инвестициям и развитию предпринимательства города по следующим адресам: в районе Байконыр – торговый центр «Аймақтау», в районе Нура – парковка цирка; в районе Сарыарка – улица Косшыгулулы, 14, в районе Алматы – улица Абылай хана, 20, в Есильском районе - «KIDS EXPO Школьная ярмарка» в Международном выставочном центре «EXPO».
В настоящее время идет подготовительная работа.

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