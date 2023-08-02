Более 8 500 детей охватят акцией «Дорога в школу» в столице

В Астане в рамках республиканской акции «Дорога в школу» Управлением образования совместно с акиматами районов за счет спонсорских средств планируется охватить более 8 500 детей социально уязвимых категорий. Об этом сообщил руководитель Управления образования Касымхан Сенгазыев на площадке Службы коммуникаций города, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Акция будет проводиться с 1 августа по 30 сентября. В этом году она началась с девиза «Делай добро!».
«Материальную помощь могут получить обучающиеся из числа многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Если семья относится к указанным категориям, то родители детей должны предоставить школе подтверждающие документы. Школы предоставляют информацию о том, какие документы необходимы», - сообщил руководитель Управления.
Для оперативного реагирования на обращения граждан в организациях образования функционируют телефоны «горячей линии», «телефоны доверия» (55 69 60, 55 68 51) и общественные приемные.
Планируется, что с 5 августа во всех районах города будут организованы ярмарки для подготовки детей к школе.
Они будут проводиться совместно с районными акиматами и Управлением по инвестициям и развитию предпринимательства города по следующим адресам: в районе Байконыр – торговый центр «Аймақтау», в районе Нура – парковка цирка; в районе Сарыарка – улица Косшыгулулы, 14, в районе Алматы – улица Абылай хана, 20, в Есильском районе - «KIDS EXPO Школьная ярмарка» в Международном выставочном центре «EXPO».
В настоящее время идет подготовительная работа.