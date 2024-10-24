Большие дела добрых сердец

В Астане прошел форум-конференция, состоявшийся при поддержке Министерства культуры и информации и Центра поддержки гражданских инициатив.

– Ваш бесценный вклад является важной частью общественной и культурной жизни страны, – обратилась к участникам встречи министр культуры и информации Аида Балаева посредством видеообращения. – Минувшей весной во время наводнений – самого крупного стихийного бедствия за последние 80 лет – казахстанцы, сплотившись, продемонстрировали пример граж­данской ответственности и единения. Каждый год тысячи жителей страны оказывают комплексную благотворительную помощь малообеспеченным семь­ям, людям с инвалидностью, детским домам и бездомным животным. Благотворительность в Казахстане приобрела общенациональный масштаб.

С 2023 года, как напомнила Аида Балаева, Министерством культуры и информации учреж­дено почетное звание в сфере благотворительности. Оно вручается на конкурсной основе гражданам, внесшим особый вклад в развитие благотворительной сферы страны. Нынче члены комиссии определили 30 победителей. Всего же подано было 148 заявок. Участниками конкурса оказана помощь более 80 тыс. человек на общую сумму 39 млрд тенге.

– Добрые дела заслуживают внимания, поскольку они вдохновляют других людей на аналогичные свершения. В стране функционируют более 740 волонтерских и свыше 1 000 благотворительных организаций. За последние пять лет проведено порядка ста тысяч мероприятий, помощь оказана более чем миллиону человек. Эти показатели доказывают, что благотворительность и волонтерство становятся значительной частью общественной жизни. Важным шагом стало принятие закона о волонтерской деятельности в 2016 году. Он дал новый импульс развитию отрасли. В 2024–2026 годах будет реализована новая Дорожная карта поддержки волонтерства, в которой основной акцент планируется свести на развитие отраслевого волонтерства. Бизнес также вносит огромный вклад, реализуя прог­раммы поддержки социально значимых инициатив, – говорила глава министерства.

Отметим, что за активную и плодотворную благотворительную деятельность и милосердие с 2015 года медалью «Шапағат» награждены более 250 человек. Данная награда так же, как и учрежденное почетное звание в сфере благотворительности, стимулирует казахстанцев к совершению благих деяний. Ведь не зря говорят, что соревноваться нужно в хороших делах и поступках.

Директор благотворительного фонда «Арыстан» Карагандинской области Евгений Елманович Хисметов абсолютным чемпионом в добрых свершениях себя не считает. И это при том, что он один из тех, кто всегда посещает точки ЧС, и начиная с 1995 года посвятил жизнь добровольной безвозмездной деятельности на благо общества и отдельных граждан.

– В борьбе с паводками немаловажную роль, думаю, сыграли представители благотворительных организаций. Мы, к примеру, отправили фуру с продуктами и средствами первой необходимости в Петропавловск. Представители нашего благо­творительного фонда принимали участие во многих социальных проектах, помогали после ЧС в Арысе, Масанчи, Экибастузе, Таразе и других регионах. Получение почетного звания в сфере благотворительности – большая честь для меня. Эта награда – признание обществом моей дея­тельности, которое доказывает, что я работаю не зря, – поделился мыслями Евгений Елманович.

В числе тех, кто, как и Евгений Хисметов, получил медаль «Қайырымдылық үшін», индивидуальный предприниматель из Темирского района Актюбинской области Касым Галым, который совместно с Алтынбеком Мустафиным – председателем фонда «100dos Шубар» – протягивает руку помощи нуждающимся. На сегодняшний день благотворители помогли приобрести жилье 11 семьям. И это не считая той поддержки, которую они регулярно оказывают школьникам, принимающим участие в соревнованиях, и волонтерам.

После торжественной церемонии награждения лучших меценатов состоялись три панельные сессии. На первой участники обсудили стратегии для устойчивого развития и роль ESG-принципов в построении долгосрочных благотворительных инициатив.

– В нашем фонде есть программа «Образовательные гранты ОФ «Қазақстан халқына», в рамках которой выделяются средства для определенных категорий детей. На сегодняшний день обладателями грантов являются свыше трех тысяч студентов. Решением правления сформирован целевой капитал фонда – гарантийный инструмент для некоммерческого сектора. Помимо этого, в 98 специальных школах для детей с особыми образовательными потребностями укреп­лена материально-техническая база с акцентом на расширение книжного фонда, – сказал директор КФ «Endowment Qazaqstan Halqyna» Чингиз Шарапиев.

Свою лепту в историю благо­творительных проектов внес и Корпоративный фонд компании Beeline Казахстан Zhyly Zhurek Foundation. Как отметила его директор Анар Жумагулова, организации, придерживающиеся ESG-стратегии, стремятся к устойчивому развитию, что делает их более привлекательными для инвесторов и партнеров, а также способствует положительному воздействию на общество и природу.

– Во время паводков мы приобрели 45 квартир тем, кто пострадал в Западно-Казахстанской области. Отдельно остановлюсь на 46-й квартире, которая стала символом взаимодействия бизнеса и общества. Объявив сбор средств через различные приложения и сервисы, мы собрали более 18 миллионов тенге. На соб­ранные деньги купили жилье многодетной семье из Уральска, – добавила Анар Жумагулова.

Вторая панельная сессия сосредоточилась на законах и регуляции в области благотворительности. А третья дискуссионная встреча затронула вопросы экстренной помощи и стратегии партнерства в условиях чрезвычайных ситуаций. Заключительная часть дня состояла из мастер-класса по коммуникациям в благотворительности.