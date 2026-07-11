Кокшетау принял LAN-финал Akmola International Esports Cup 2026

Турниры
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Событие, объединившее сильнейших киберспортсменов Центральной Азии, в регионе прошло впервые. LAN-финал, или решающий офлайн-матч, международного турнира Akmola International Esports Cup 2026 проходил в многофункциональном спортивном комп­лексе Kokshe Arena. За звание лучших боролись игроки из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

фото пресс-службы облакимата

Чтобы определить сильнейших, команды прошли накануне этапы онлайн-квалификаций и плей-офф. Лучшие прибыли на LAN-финал в Кокшетау, где играли перед зрителями и под наблюдением судей.

Турнир организован Qazaq Cybersport Federation совместно с управлением цифровизации и архивов Акмолинской области при поддержке акимата Акмолинской области. Соревнования проходили по четырем дисциплинам: Counter Strike 2, Mobile Legends Bang Bang, PUBG Mobile и Clash Royale. Общий призовой фонд составил 5 млн тенге.

Перед началом игры участников и гостей турнира приветствовал заместитель акима области Ельдос Рамазанов. Он отметил, что происходящие в стране преобразования открывают новые возможности для развития цифровых технологий и современных индустрий, в том числе киберспорта.

– Акмолинская область удерживает позицию лидера по цифровизации, у нас успешно реализуются IT-проекты, работают IT-hub и Tomorrow school. Финал чемпионата по киберспорту в Кокшетау – еще один вектор развития этой сферы, способствующий укреплению позиций Казахстана как одного из центров киберспорта в Цент­ральной Азии, – сказал он.

Председатель попечительского совета Qazaq Cybersport Federation Куанышбек Есекеев также поздравил участников турнира и рассказал о ближайших планах федерации.

По итогам соревнований победителями Akmola International Esports Cup 2026 стали казахстанцы, объединившиеся в разные команды. Так, в дисциплине Counter Strike 2 лучшей названа команда OMEGA, в дисцип­лине Mobile Legends Bang Bang впереди оказалась команда HOG RIDER, в дисциплине PUBG Mobile – команда FREE MIGRANTS, а в дисциплине Clash Royale лучшим стал киберспортсмен из Атырау Мирас Кусаинов.

#турнир #Akmola International Esports Cup 2026 #LAN финал

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