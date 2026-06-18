Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку

Запуск нового предприятия призван возродить гастрономическую славу Семея как одного из исторических центров мясопереработки Казахстана

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе рабочей поездки в область Абай заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин ознакомился с ходом строительства мясоперерабатывающего комплекса ТОО «Eurasia Agro Semey». Запуск предприятия запланирован уже в текущем году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Комплекс расположен в 18 километрах от Семея и представляет собой вертикально интегрированное предприятие полного цикла — от приема скота до выпуска колбасных изделий, полуфабрикатов, мясных консервов и деликатесной продукции. Производственная мощность составит до 100 голов крупного рогатого скота и лошадей, а также до 1 тыс. голов мелкого рогатого скота за смену. На предприятии будет создано 250 новых рабочих мест.

По словам руководства компании, после выхода на проектную мощность предприятие станет крупнейшим мясоперерабатывающим комплексом страны. Для обеспечения его стабильной загрузки вокруг завода формируется полноценный мясной кластер, включающий фермерские хозяйства, откормочные площадки, орошаемые земли для выращивания кормов и другие смежные производства.

Запуск нового предприятия призван возродить гастрономическую славу Семея как одного из исторических центров мясопереработки Казахстана.

Особой гордостью проекта станет возрождение знаменитой семейской тушенки, хорошо известной еще со времен Советского Союза. В свое время Семипалатинский мясокомбинат входил в число крупнейших предприятий мясной промышленности СССР и неоднократно отмечался отраслевыми наградами за качество продукции.

Как отметил директор предприятия, на новом производстве сохранился кадровый потенциал легендарного комбината. В реализации проекта участвуют специалисты, работавшие на предприятии еще в советские годы, что позволит восстановить традиционные технологии и рецептуры, принесшие известность семейской мясной продукции.

В рамках поездки Серик Жумангарин также посетил ряд перерабатывающих предприятий региона, включая маслоэкстракционный завод ТОО «Qazaq-Astyq Group», предприятие по переработке бобовых и масличных культур ТОО «Агролидер KAZ» и ТОО «Казполиграф», выпускающее широкий спектр упаковочной продукции.