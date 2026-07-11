Фестиваль «Алтай – золотая колыбель тюркского мира» в ВКО объединил поэтов и артистов

Фото: Акимат ВКО

В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области открылся международный фестиваль «Алтай – золотая колыбель тюркского мира». Программа мероприятия включает соревнования по национальным видам спорта, поэтические встречи, айтыс акынов и концерты с участием артистов из Казахстана и зарубежных стран, передает Kazpravda.kz.

Открытие фестиваля ознаменовалось соревнованиями по кокпару, в которых принимают участие команды из различных регионов страны. Затем на территории историко-культурного комплекса Долина царей возле села Берель состоялся поминальный ас, посвященный 100-летию со дня рождения известного казахского поэта Актан Нурбаев. В памятном мероприятии приняли участие писатели, деятели культуры и родственники поэта.

Вечером десятки гостей собрались на республиканский фестиваль поэзии «Төр Алтай Ақтанын жырлайды», который прошел на фоне живописных гор Алтая. Участником мероприятия стал аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

«Священный Төр Алтай - это край, где заснеженные вершины словно разговаривают с небом, прозрачные родники исполняют мелодию вечности, где стоит лишь прикоснуться к камню и оживает история, а земля щедро одаривает своими богатствами. Не только родиться здесь, но и просто собраться на этой земле - уже большое счастье. Сегодня мы здесь, чтобы вместе на общенациональном уровне отметить 100-летие выдающегося поэта Актана Нурбаева, который родился в этих местах. Для нас этот юбилей - торжество казахской поэзии, гордость Алтая и праздник национального духа», — сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области.

Свои произведения на поэтическом вечере представили известные литераторы из различных регионов Казахстана, в числе которых Ербол Алшынбай, Индира Кереева, Шерхан Талап, Дильда Уалибек, Айбек Оралхан, Пиржан Сандыбай, Аскерхан Актай, Муратхан Кенжеханулы, Олжас Керейхан, Оразай Женисулы, Кызырбек Дургинбайулы, Есенбол Наурызбай, Естай Жанабай, Кумар Зиятхан и Максат Дауылбайулы. Каждый из участников получил денежное вознаграждение в размере 500 тыс. тенге.

11 июля в рамках фестиваля состоится республиканский айтыс акынов «Ақтанымын Алтайдың». Вечерняя программа продолжится выступлениями артистов из Казахстана, Азербайджана, Венгрии, Кыргызстана, Турции, Монголии, Узбекистана, Каракалпакстана, Башкортостана и Республики Тыва. Главным хедлайнером фестиваля станет Димаш Кудайберген.