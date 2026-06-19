Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд

Футбол,ЧМ-2026

Сборная Канады по футболу отметилась сразу несколькими историческими достижениями после победы над командой Катара во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Фото: © Lampson Yip - Clicks Images / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Встреча прошла на стадионе "Би-Си Плэйс" в Ванкувере (Канада) и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев мундиаля. При этом с Катара доигрывала матч вдевятером после удалений Хомама Аль-Амина и Ассима Мадибо.

Для сборной Канады эта победа стала первой в истории на чемпионатах мира. Канадцы принимают участие в третьем для себя мундиале.

Как отмечает Opta, команда Джесси Марша нанесла восемь ударов в створ только за первый тайм – Канада стала первой командой с таким показателем за последние 32 года. Последний подобный случай датирован 1994 годом – тогда Румыния те же восемь раз попала в створ ворот Аргентины к концу первой 45-минутки.

Кроме того, сборная Канады сделала 97 касаний мяча в штрафной Катара — это на 26 больше, чем любая другая команда в матче чемпионата мира по футболу за всю историю наблюдений (с 1966 года). Предыдущий рекорд — 71 касание мяча было у сборной Германии в матче с Коста-Рикой в 2022 году.

Канадская национальная команда стала первой сборной не из Европы или Южной Америки, которая смогла забить более пяти голов за матч чемпионата мира.

Также канадцы нанесли в общей сложности 32 удара и владели мячом 79% времени – прежде никто не достигал таких показателей.

Вдобавок, сборная Канады одержала самую крупную победу для хозяек чемпионата мира в 21-м веке.

Канадцы превзошли достижения сборной России, которая в 2018 году обыграла Саудовскую Аравию со счётом 5:0. В последний раз хозяева турнира побеждали крупнее в 1998 году. Тогда французы обыграли Саудовскую Аравию со счётом 8:0. Впоследствии они стали чемпионами мира.

 

#рекорд #ЧМ #история #Канада

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