В гармонии с миром

В работах Серикбая Альжана отражается национальная самобытность, историческая память, преемственность традиций, гармония с природой. Особое внимание художник уделяет композиционному решению, цветовой гармонии и образной выразительности произведений. Отдельного внимания заслуживают многофигурные композиции, отличающиеся детальной проработкой и глубиной идейного замысла.

Важное место в творчестве мастера занимает пейзаж. Картины передают созвучие с природой, спокойствие, лирическое настроение. Особенно выразительны зимние пейзажи: «Зимний лес», «Тишина», «Зима в ауле».

Значительная часть творчества Серикбая Альжана посвящена истории и духовному наследию казахского народа. Художник также успешно проявил себя в портретном жанре, уделяя особое внимание образам казахской интеллигенции. Его кисти принадлежат портреты Абая, Магжана Жумабаева, Миржакыпа Дулатова, Сакена Сейфуллина и других исторических личностей.

В период пандемии Серикбай Альжан создал более двухсот графических произведений. В них отражены дыхание времени, эмоциональное состояние человека, философское осмысление жизни. Эти графические серии также представлены в экспозиции.

За пятьдесят лет активной творческой деятельности Серикбай Альжан воспитал множество учеников и внес значительный вклад в развитие казахского изобразительного искусства. Произведения художника находятся в музеях и частных коллекциях Казахстана и зарубежья, в том числе и в фонде Национального музея искусств РК им. А. Кастеева.

Многолетний труд мастера отмечен государственными наградами и профессио­нальным признанием, а его творчество занимает достойное место в современной казахстанской культуре. Выставка «Размышления художника» – это возможность проследить творческую эволюцию мастера и прикоснуться к миру, в котором история, природа и человек существуют в неразрывном единстве.