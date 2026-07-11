Работать на опережение

Анастасия Шварц

Комиссия по правам человека при Президенте РК провела первое заседание в обновленном составе.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На встрече были обсуждены новые подходы в работе структуры и практичес­кое усиление механизмов защиты прав и свобод граждан в условиях новой конституционной реальности.

Вступившая в силу Конституция не только изменила архитектуру госуправления, но и заложила принципиально новую философию взаимоотношений государства и гражданина. Права и свободы человека закреплены как высшая конституционная ценность, а принципы «Закон и Порядок» и «Справедливый Казахстан» стали фундаментальными ориентирами госполитики. Эти принципы задали тон первому заседанию Комиссии по правам человека при Президенте РК (КПЧ) в обновленном составе.

Открывая заседание, председатель КПЧ Жакип Асанов отметил, что с вступлением в силу нового Основного закона существенно возрастает ответственность Комиссии по правам человека, которая становится одним из ключевых механизмов анализа имеющихся проблем и совершенствования конституционных гарантий защиты прав и свобод граждан.

– Новая Конституция значительно укрепила гарантии защиты прав человека. В Основном законе получили развитие современные правовые механизмы обеспечения прав и свобод, включая закрепление правила Миранды, усиление процессуальных гарантий, совершенствование конституционных механизмов судебной защиты. Кроме того, Конституция адаптировала право на неприкосновенность частной жизни к современной цифровой реальности, что отличает наш Основной закон от большинства конституций других стран. Все это отражает переход Казахстана к новой политико-правовой культуре, в центре которой находится человек, его достоинство и неотъемлемые права, – подчеркнул Жакип Асанов.

Обновленный состав комиссии почти на треть сформирован из новых членов. В него вошли представители государственных органов, судебной системы, адвокатуры, правозащитных организаций, научного сообщества и гражданского сектора. Такое сочетание профессионального опыта и независимой экспертизы позволит рассматривать наиболее чувствительные вопросы защиты прав человека комплексно и с учетом различных точек зрения.

Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев также подчеркнул правозащитный потенциал новой Конституции.

– В первой же статье Основного закона говорится, что высшими ценностями нашей страны являются человек, его жизнь, права и свободы. И дальше раскрываются уже субстантивные, более конкретные права, которые страна, государство, общество, весь народ принимают как конституционный абсолют – то есть то, что должно защищаться на самом высшем уровне, – обратил внимание омбудсмен.

Подводя итоги заседания, Жакип Асанов отметил: Глава государства неоднократно подчеркивал, что права и свободы человека – это высшая конституционная ценность и ключевой ориентир деятельности всего госаппарата. Исходя из этих ориентиров, акцентировал он, комиссия должна работать на опережение и предлагать эффективные решения, соответствующие современному этапу развития государства.

#заседание #комиссия по правам человека

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