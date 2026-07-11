Мбаппе выводит Францию в полуфинал!
Кошкарбек Тусипов
Футбольный чемпионат мира 2026 года определил своего первого полуфиналиста. В стартовом четвертьфинальном поединке, который прошел на стадионе «Бостон Стадиум» в Фоксборо (США), сошлись давние знакомые – сборные Франции и Марокко. Матч под руководством аргентинского арбитра Факундо Тельо завершился уверенной победой подопечных Дидье Дешама со счетом 2:0. Главным героем и одновременно главной тревогой встречи стал капитан «трехцветных» Килиан Мбаппе.