Мбаппе выводит Францию в полуфинал!

ЧМ-2026
Кошкарбек Тусипов

Футбольный чемпионат мира 2026 года определил своего первого полуфиналиста. В стартовом четвертьфинальном поединке, который прошел на стадионе «Бостон Стадиум» в Фоксборо (США), сошлись давние знакомые – сборные Франции и Марокко. Матч под руководством аргентинского арбитра Факундо Тельо завершился уверенной победой подопечных Дидье Дешама со счетом 2:0. Главным героем и одновременно главной тревогой встречи стал капитан «трехцветных» Килиан Мбаппе.

Первый тайм выдался для французской команды непростым и держал болельщиков в напряжении. Марокканцы, славящиеся своей дисциплинированной обороной, грамотно перекрывали зоны и сдерживали натиск фаворита. Идеальный шанс выйти вперед французы получили на 28-й минуте, когда в ворота сборной Марокко был назначен пенальти. К точке подошел Мбаппе, однако переиграть голкипера Яссина Буну не сумел – вратарь разгадал замысел форварда и потащил сложнейший удар в нижний угол. В итоге на перерыв команды ушли при нулевой ничьей.

Все изменилось во второй половине встречи, когда французы заметно взвинтили темп. На 60-й минуте Мбаппе полностью реабилитировался за нереализованный одиннадцатиметровый. Получив мяч на левом полуфланге, капитан сборной эффектным обводящим ударом со средней дистанции уложил снаряд точно в дальний угол ворот Буну.

Этот гол не просто вывел Францию вперед –мяч в ворота Марокко стал для 27-летнего Килиана 20-м в карьере на чемпионатах мира, что позволило ему сравняться по этому показателю с Лионелем Месси. Впереди остался лишь абсолютный рекорд аргентинца, на счету которого 21 гол. Кроме того, по данным статистического агентства Opta, для Мбаппе этот гол стал уже восьмым победным на мундиалях, и по этому показателю француз вышел на чистое первое место в истории планетарных первенств.

Пропустив гол, марокканская сборная раскрылась, за что мгновенно была наказана. Спустя несколько минут французы удвоили преимущество. Мбаппе записал на свой счет еще и результативную передачу, выведя на ударную позицию Усмана Дембеле. Нападающий точно пробил низом в правый угол, установив окончательный счет – 2:0. Для самого Дембеле этот точный удар стал уже пятым на текущем турнире.

Ложкой дегтя в триумфе «трехцветных» оказалась 77-я минута матча. Килиан Мбаппе неожиданно попросил помощи медицинского штаба и досрочно покинул поле. Насколько серьезна травма лидера французов – покажет обследование, однако потеря капитана перед решающими играми может стать для команды критической.

В полуфинале чемпионата мира сборная Франции встретится с победителем пары Испания­ – Бельгия.

#Спорт #футбол #чемпионат мира #2026

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