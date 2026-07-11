Стартовал проект поддержки людей с инвалидностью

Граждане с ограниченными возможностями испытывают серьезный дискомфорт, когда их коляска ломается или становится тесной. Им приходится срочно искать замену или ремонтировать средство передвижения. Делать это за свой счет весьма накладно, учитывая размеры пособий. Но с 1 июля в Карагандинской, Павлодарской и Актюбинской областях запущен пилотный проект по ускоренному обеспечению людей с инвалидностью средствами реабилитации. Его главное преимущество – в постоянном сопровождении: если инвалидная коляска вышла из строя, то ее быстро отремонтируют или заменят другой.
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