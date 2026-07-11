Стартовал проект поддержки людей с инвалидностью

Безбарьерная среда
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Граждане с ограниченными возможностями испыты­вают серьезный дискомфорт, когда их коляска ломается или становится­ тесной. Им приходится срочно искать замену или ремонтировать средство передвижения. Делать это за свой счет весьма накладно, учитывая размеры пособий. Но с 1 июля в Карагандинской, Павлодарской и Актюбинской областях запущен пилотный проект по ускоренному обеспечению людей с инвалиднос­тью средствами реабилитации. Его главное преимущество – в постоянном сопровождении: если инвалидная коляска вышла из строя, то ее быстро отремонтируют или заменят другой.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– В рамках проекта внедряется механизм социально-технической экспертизы, – рассказал приезжавший в Караганду гендиректор Национального научного центра развития сферы социальной защиты Сырым Наси. – Определять техническое состояние средства реабилитации будет экс­пертная комиссия. По ее заключению мелкий ремонт инвалидной коляски будет проводиться в течение пяти, средний – десяти и крупный – 20 рабочих дней. На время ремонта заявителям день в день будет выдано другое средство реа­билитации. Реализуя этот проект, мы хотим улучшить качество жизни людей с инвалидностью.

Пилотный проект будет дейст­вовать в течение года. На первом этапе он охватит взрослых и детей, которые поль­зуются креслами-колясками и ходунками, на втором – еще и тех, кому необходимы тифло- и сурдотехнические средства. Причем это касается не только ремонта, но и полной замены устройства.

Особенно часто в новых крес­лах-колясках нуждаются дети, поскольку они быстро из них вырастают. С такой проблемой к главе Научного центра развития сферы социальной защиты обратилась карагандинка Жанат Накбосынова. Она воспитывает сына, который не может передвигаться самостоятельно.

– Те кресла-коляски, которые мы получаем от государства, часто ломаются, – поделилась мать ребенка-инвалида. – Чтобы получить хорошую коляс­ку, надо добавить к стоимости 500–600 тысяч тенге. Мой сын растет очень быстро, из-за малоподвижного образа жизни он набирает вес. Приходится часто менять коляски. Поэтому я хочу знать: возможно ли получить возмещение за техническое средство реабилитации в денежном эквиваленте?

Карагандинка добавила, что государство выделяет детям механические инвалидные коляс­ки, а она бы хотела купить крес­ло с электроприводом. И дело здесь не в комфорте. Хрупкой женщине физически тяжело справляться­ с подростком, а электрическая коляска могла бы облегчить уход за сыном.

– Монетизация у нас не предус­мотрена, потому что здесь возможны риски, – ответил ей Сырым Наси. – Существует вероятность того, что деньги будут потрачены на бытовые нужды: покупку подгузников, продуктов питания, вещи. А наш проект направлен на социализацию людей с инвалидностью, чему служат кресла-коляски, ходунки и другие средства передвижения.

Вместе с тем руководитель научного центра отметил, что Министерство труда и социальной защиты населения намерено пересмотреть порядок расчета гарантированной стои­мости инвалидных колясок и других технических средств реабилитации. Она будет формироваться с учетом цен в казахстанских интернет-магазинах. Возможно, это приведет к снижению затрат тех родителей, которые хотят купить своему ребенку улучшенную модель домашнего или прогулочного кресла-коляски.

Отметим, что участие в пилотном проекте по ускоренному обеспечению людей с инвалидностью средствами реа­билитации добровольное. Подать заявку можно через сайт www.kazto.kz или в пунктах проката ТСР по адресам: Караганда, ул. Розы Люксембург, 1-а; Актобе, ул. Бокенбай батыра, 133⁄1; Павлодар, пр. Назарбаева, 42⁄1.

#Караганда #инвалидность #проекты #безбарьерная среда

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