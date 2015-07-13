Бренд, подаренный предками

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Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы
Они не содержат трансизомеров жирных кислот, утверждает академик Торегельды Шорманов. Именно отсутствие их в конине и кобыльем молоке позволяет производить продукты питания с направленными медико-био­логическими свойствами для профилактики и лечения как неинфекционных, так и инфекционных заболеваний. По его словам, технология, созданная специалистами Казахской академии питания, является «ноу-хау» в сфере производства здоровых продуктов питания.
– Нами созданы уникальные продукты, аналогов которым нет в мире, – заявил академик на презентации в Алматы. – Уверен, что казахстанцы по достоинству оценят их качество, так как это чисто органический продукт. Горжусь тем, что они впервые созданы на нашей земле.
Он напомнил, что кобылье молоко является уникальным продуктом по содержанию и сбалансированности биологически активных веществ: витаминов, минеральных элементов, полинасыщенных жирных кислот. Кроме того, по содержанию витамина «С» оно является рекордсменом среди всех продуктов питания. Академик пояснил, что если все молочные продукты имеют в своем составе белок – казеин, то только кобылье молоко содержит альбумин, который является основным белком материнского молока.
Кобылье молоко – единственный в природе молочный продукт, который не подвергается термической обработке – пастеризации и стерилизации, тогда как все другие молочные напитки без техногенного воздействия не сохраняют свои нативные свойства. Разработанная казахстанскими специалистами технология позволит использовать кобылье молоко как один из перспективных сырьевых источников для разработки рецептуры и технологии приготовления уникальных заменителей женского грудного молока, прикормов на кисломолочной основе и кисломолочных продуктов детского питания, продуктов с высокими лечебно-профилактическими свойствами.
Сегодня подобных технологий не существует в мире. Как и не существует функциональных продуктов лечебно-профилактического назначения на основе кобыльего молока. Кобылье молоко – единственный напиток среди молочных продуктов, который не содержит трансизомеров жирных кислот. А потребление трансизомеров повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, внезапной смертности, диабета II типа, болезни Альцгеймера, ожирения, желчнокаменных болезней, рака груди. Специалисты академии уверены, что разработка новой уникальной технологии повысит конкурентоспособность отечественных продуктов питания на мировом рынке.
Т. Шорманов отметил, что в своем письме на имя Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева он обосновал все преимущества этого проекта и получил всемерную поддержку от государства. По его словам, территория Казахстана позволяет содержать более 100 млн голов лошадей. Академик убежден, что разведение лошадей, равно как и произведенные от них продукты питания, имеет огромный потенциал не только для здоровья нации, но и для развития экономики страны. За этой сферой, имеющей исторические корни, – будущее Казахстана. И это тот бренд, который позволит сделать нашу страну узнаваемой в мире, уверен он. На выделенные средства в размере 1 млрд тенге построен завод, который будет выпускать продукты питания на основе кобыльего молока. Сейчас прорабатывается ценовая политика, которая должна быть доступной для казахстанцев.
Участники презентации также смогли продегустировать более 15 разновидностей молочных, кондитерских изделий на основе кобыльего молока и конского жира.

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