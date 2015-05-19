Свежий выпуск
Будет на дорожках жарко
Наталья РЫЖКОВА, Караганда
Борьба выявит сильнейших спортсменов, которые войдут затем в национальные сборные. Одновременно спартакиада станет одним из важных этапов подготовки к международным соревнованиям, в том числе Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Спартакиада включает в себя 41 вид спорта. На старты выйдут участники, представляющие все регионы страны. Жители Караганды и Темиртау на аренах своих городов смогут увидеть борьбу по 10 видам спорта: в мае – баскетбол, синхронное плавание, настольный теннис, президентское многоборье, карате-до и дзюдо. В июне сюда приедут сборные команды по гандболу, в июле – академической гребле.
Торжественное закрытие спартакиады состоится 27 сентября в Астане.

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