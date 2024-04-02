Будет новая труба

Генеральный директор АО «Севказэнерго» Анатолий Казановский на встрече с Премьер-министром Олжасом Бектеновым сообщил, что на строительной площадке произведен вынос инженерных коммуникаций, построен фундамент.

– К возведению ствола трубы планируем приступить 15 мая, – отметил он. – В следующем отопительном сезоне намечено ввести объект в работу. Ведем переговоры с российским подрядчиком, прежний подвел нас...

В рамках инвестиционных и ремонтных кампаний на Петропавловской ТЭЦ-2 в 2024 году планируется выполнение работ на 17,6 млрд тенге. Премьер-министр заверил, что со стороны Правительства будет оказана поддержка с финансированием самых важных проектов.