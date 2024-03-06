Будущее – за молодыми

Сочинский фестиваль – одно из крупнейших мероприятий международного уровня, направленное на выстраивание доверительных связей между молодежью со всего мира. Казахстанскую делегацию на фестивале возглавил вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов, который провел ряд двусторонних встреч с руководителями делегаций Кыргызстана, Китая, Узбекистана и Татарстана.

Как сообщает пресс-служба МКИ, в ходе встречи с заместителем министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Маратом Тагаевым обсуждались вопросы проведения второго казахско-кыргызского молодежного форума.

Темы, касающиеся создания равных возможностей для молодых людей в различных сферах жизни, поддержки и развития молодежного предпринимательства, а также их активного участия в общественной и политической жизни, Евгений Кочетов обсудил с заместителем председателя Всекитайской федерации молодежи Лю Кай.

По итогам встреч достигнуты договоренности об укреплении сотрудничества в сфере молодежной политики, а также обозначены планы по двусторонним мероприятиям на текущий год.