Будут ли обследовать и лечить в случае обращения за экстренной медпомощью – ответы Минздрава

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

Всё необходимое для стабилизации состояния здоровья будет оказано полностью бесплатно – в пакете ГОБМП

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Министерстве здравоохранения РК сообщили, что вся экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно – в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), вне зависимости от статуса застрахованности в системе ОСМС, передает Kazpravda.kz

В случае обострения хронического или социально-значимого заболевания, признаков ОРВИ, либо травм, всегда можно обратиться:

- в фильтр-кабинет или к дежурному врачу своей или близлежащей поликлиники;

- в приемное отделение близлежащей больницы;

- вызвать скорую помощь.

Всё, что необходимо для стабилизации состояния здоровья, будет оказано полностью бесплатно – в пакете ГОБМП. В том числе необходимые обследования и консультации узких специалистов для верификации диагноза и определения тактики лечения, при необходимости лекарственное обеспечение, согласно утвержденного перечня, и госпитализация в круглосуточный стационар.

«Если вы стоите на Д-учете по социально-значимому или хроническому заболеванию, с которым обратились за экстренной помощью, вам будут продолжать оказывать медуслуги в пакете ГОБМП», - отметили в ведомстве.

Реабилитационная помощь пациентам с диагнозом «туберкулез» также оказывается в пакете ГОБМП, добавили в МЗ РК.

#лечение #Минздрав #экстренная помощь

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