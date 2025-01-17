Будут ли обследовать и лечить в случае обращения за экстренной медпомощью – ответы Минздрава

Всё необходимое для стабилизации состояния здоровья будет оказано полностью бесплатно – в пакете ГОБМП
В Министерстве здравоохранения РК сообщили, что вся экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно – в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), вне зависимости от статуса застрахованности в системе ОСМС, передает Kazpravda.kz
В случае обострения хронического или социально-значимого заболевания, признаков ОРВИ, либо травм, всегда можно обратиться:
- в фильтр-кабинет или к дежурному врачу своей или близлежащей поликлиники;
- в приемное отделение близлежащей больницы;
- вызвать скорую помощь.
Всё, что необходимо для стабилизации состояния здоровья, будет оказано полностью бесплатно – в пакете ГОБМП. В том числе необходимые обследования и консультации узких специалистов для верификации диагноза и определения тактики лечения, при необходимости лекарственное обеспечение, согласно утвержденного перечня, и госпитализация в круглосуточный стационар.
«Если вы стоите на Д-учете по социально-значимому или хроническому заболеванию, с которым обратились за экстренной помощью, вам будут продолжать оказывать медуслуги в пакете ГОБМП», - отметили в ведомстве.
Реабилитационная помощь пациентам с диагнозом «туберкулез» также оказывается в пакете ГОБМП, добавили в МЗ РК.