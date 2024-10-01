Бутик Louis Vuitton ограбили в Париже

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Злоумышленники ограбили бутик модного дома Louis Vuitton на бульваре Сен-Жермен в центре Парижа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Регнум

Как сообщила газета Le Figaro, грабители протаранили входные двери магазина на автомобиле. Преступников было четверо. Менее чем за четыре минуты они вынесли половину содержимого бутика.

Кражу со взломом полицейские обнаружили примерно в 06:30 (09:30 по времени Астаны). Сотрудники правоохранительных органов смогли только констатировать факт ограбления, в то время как преступники уже скрылись с места преступления. Для установления их личностей используют записи с камер видеонаблюдения.

По данным издания, злоумышленники успели похитить более сотни предметов роскоши на сумму €900 тыс.

Как сообщало ИА Регнум, в мае вооружённые преступники ограбили известный магазин Harry Winston в Париже. Они забрали ювелирные изделия на миллионы фунтов стерлингов.

Банда напала на торговое предприятие 18 мая, вызвав панику вокруг авеню Монтень, недалеко от Елисейских полей. Злоумышленники, приехавшие на мотоциклах, ворвались в магазин и начали разбивать витрины. Они один раз выстрелили в воздух, чтобы напугать людей. В результате налёта никто не пострадал.