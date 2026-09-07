Виноделы Франции резко снизили производство вин

Производство вина во Франции в этом году упадет ниже 34 млн гектолитров, согласно первой оценке министерства сельского хозяйства, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

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Это на 6% меньше прошлогоднего показателя и на 17% ниже среднего показателя за последние пять лет. Такая ситуация обусловлена сокращением площадей, а также тем, что сильная засуха и жара нанесли ущерб виноградникам.

Минсельхоз заявил, что этот год будет одним из худших по производству вина за последние три десятилетия, сообщает агентство Reuters.