Около двух тысяч рейсов отменили в Великобритании за двое суток

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Сбой в системе управления воздушным движением Великобритании за два дня привел к отмене в стране более 1900 рейсов. Об этом сообщает 9 сентября The Guardian со ссылкой на данные компании Cirium, занимающейся анализом авиационной информации.

«К 5 утра сегодня [9 сентября] было отменено в общей сложности более 1900 рейсов с момента вчерашней системной ошибки в Национальной службе управления воздушным движением», — говорится в материале.

Несмотря на то, что техническая проблема была решена, хаос с рейсами продолжается второй день. Задержки рейсов повлияли на путешествия десятков тысяч пассажиров.

Вещательная корпорация «Би-би-си» 8 сентября сообщала, что техническая неисправность в системе управления воздушным движением Великобритании привела к отмене не менее 625 рейсов в страну и из нее. Наиболее серьезные перебои затронули аэропорты Хитроу, Гатвик, Манчестер и Бирмингем. В частности, авиакомпания EasyJet отменила около 200 рейсов, British Airways — более 100.