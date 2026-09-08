В Италии зафиксировали самое жаркое лето за 76 лет

Европа,Погода
Айман Аманжолова
корреспондент

Минувшее лето стало самым жарким в Италии за всю историю наблюдений, ведущихся с 1950 года. По данным Национального исследовательского совета Италии (CNR), средняя температура за сезон достигла 24,3°C, превысив рекорд 2003 года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Особенно экстремальным оказался август: средняя температура составила 25,6°C, что на 3,5 градуса выше современной климатической нормы.

Впервые июль и август подряд стали самыми жаркими месяцами соответствующего периода за всю историю наблюдений.

Наиболее сильно жара затронула северо-запад страны и территории вдоль Апеннин. В сельскохозяйственных районах аномально высокие температуры сопровождались засухой и создавали дополнительные трудности для фермеров.

Исследователи не исключают, что 2026 год в целом может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Италии.

Ранее самое жаркое за 126 лет лето зафиксировали во Франции.

#рекорд #Италия #жара

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