Свежий выпуск Быстрый лед 8 ноября 2022 г. 0:00 Аскар Бейсенбаев Очередные «серебро» и «бронзу» завоевали казахстанцы на этапе Кубка мира по шорт-треку в Солт-Лейк-Сити (США). В очередной соревновательный день наш конькобежец Денис Никиша стал вторым на дистанции 500 м, Адиль Галиахметов стал третьим на дистанции 1 000 м. Также в эстафете у мужчин Казахстан занял четвертое место, а у наших женщин – шестая позиция. Напомним, что на первом этапе Кубка мира в Канаде наша мужская национальная команда взяла «серебро», а еще одну серебряную награду днем ранее принес и Абзал Ажгалиев на дистанции 500 м.