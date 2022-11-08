​​​​​​​Быстрый лед

Очередные «серебро» и «бронзу» завое­вали казахстанцы на этапе Кубка мира по шорт-треку в Солт-Лейк-Сити (США).

В очередной соревновательный день наш конькобежец Денис Никиша стал вторым на дистанции 500 м, Адиль Галиахме­тов стал третьим на дистанции 1 000 м.

Также в эстафете у мужчин Казах­стан занял четвертое место, а у наших женщин – шестая позиция. Напомним, что на первом этапе Кубка мира в Канаде наша мужская национальная команда взяла «серебро», а еще одну серебряную награду днем ранее принес и Абзал Ажгалиев на дистанции 500 м.