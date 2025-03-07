Быть патриотом: женщины готовы защищать Родину

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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Приаралье в рамках празднования 80-летия Победы состоялись военно-спортивные конкурсы «Мерген Ару - 2025», посвященные  международному женскому дню 8 марта.

Фото из архива школ

В областном центре оригинальное военно-патриотическое состязание прошло в средней школе № 8 имени Героя Советского союза Полины Осипенко. Его организовали представители городского отдела образования и профсоюзного комитета работников образования.

– В спор за награды соревнований по стрельбе из пневматической винтовки вступили 18 женщин - руководителей организаций образования, школ и детских садов, - рассказал преподаватель-организатор начальной военной подготовки школы № 8 Болат Байтугелов. – Конкурс прошел в два этапа - стрельбе из пневматической винтовки ИЖ-38 по мишеням и скоростной стрельбе.

По итогам состязаний настоящий фурор произвела методист кабинета городского отдела образования Галия Ибрагимова, продемонстрировавшая настоящие чудеса меткости. Педагог в скоростной стрельбе по пяти кубикам точно поразила цели за 45 секунд, а в стрельбе по мишени № 8 с расстояния 10 метров заняла первое место с 26 очками. Ее снайперскому искусству изумились даже офицеры военных организаций и учреждений, которые пришли на конкурс в качестве гостей и жюри.

В тройку призеров по скоростной стрельбе вошли директора: IT-школы-лицея №217 Анар Таженова и IT-школы-лицея №12 Жадыра Тулькибаева, а в стельбе по мишени № 8 - школы-лицея №282 Балдырган Баймагамбетова и школы-лицея №7 Гульжан Жавзмагина. Все лучшие стрелки награждены дипломами и ценными призами.

После триумфа абсолютная победительница соревнований Галия Ибрагимова поделилась своими впечатлениями.

- Эту победу я посвящаю памяти моего отца, Ермагамбета Ибрагимова, - призналась девушка-снайпер. – Папа работал лесником в Жанакорганском районе. Он научил меня в юности пользоваться огнестрельным оружием – одноствольным ружьем 36-го калибра. Я часто выезжала с ним на охоту. Сегодня во время стрельбы я при каждом выстреле вспоминала отца. Я знаю, что он меня всегда поддерживает с небес. Особо отмечу, такие соревнования среди женщин нужно проводить чаще, а не только на 8 марта. Знаете, когда стоишь на пьедестале, чувствуешь ответственность, значение, смысл конкурса. Так поймала себя на мысли, что, если вдруг потребуется, то мы, казахские женщины, всегда готовы встать на защиту Родины. Как это в свое время героически делали наши прославленные предки Алия Молдагулова, Маншук Маметова, Хиуаз Доспанова и многие другие неизвестные героини войны. Спасибо организаторам, праздник получился действительно патриотическим.

Как поделился Болат Байтугелов, в школе к 80-летию Победы запланирован целый ряд мероприятий. В частности, осипенковцы намерены провести пятидневный учебно-полевой сбор для школьников, областной конкурс «Мисс снайпер» среди учащихся, встречи с ветеранами войны и тыла и другие военно-патриотические акции.

Военно-спортивные конкурсы «Мерген Ару - 2025» проведены в учреждениях образования всех районов области.

В частности, в честь 80-летия Победы комплексные соревнования «Бессмертный подвиг – наследие поколений!» прошли в средней школе № 13 им. Т. Шевченко в Аральском районе.

– В патриотических состязаниях приняли участие семь школьных команд, которые разыграли награды в семи видах военно-прикладного спорта, - поделилась глава районного отдела образования Санира Жанназарова. – Приятно было наблюдать за действиями учениц, высокая подготовка которых была видна невооруженным глазом. Обладателями призов стали лучшие из лучших аральских школьниц.

Организаторами мероприятия, проведенного в рамках проекта «Қылмыссыз өңір - кемел келешек кепілі», выступили районные: прокуратура, отдел образования, отдел физической культуры, спорта и туризма, молодежный ресурсный центр и областная Федерация военно-спортивных клубов.

Конкурсы прошли по стрельбе из пневматической винтовки по мишени №8 с расстояния 10 м, скоростной стрельбе по мишеням «Plink», снаряжению магазина АК-74 патронами, надеванию ОЗК (общевойскового защитного комплекта) и противогаза, подъему туловища из положения лежа на спине, разборке учебного оружия АК-74 и командному конкурсу по оказанию первой медицинской помощи.

По их итогам в двух видах состязаний первенствовала ученица школы-лицея №14 Айзере Балтабай, в остальных победу праздновали Алиса Нысанова (сш №59), Бегимай Нурланкызы, Асель Кажымукан (обе – из школы-лицея №14), Нурсая Бектурганова (сш №74) и команда «Тұран қыздары».

В командном зачете награда за первое место вручена сборной команде «Барыс» (школы №13 и №14), за второе место - «Қайсар қыздар» (школа-гимназия №262) и третье - «Алаш қыздары» (областная специализированная школа-лицей-интернат № 2, школы №№ 62, 220, 260).

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