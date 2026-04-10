Сооснователь итальянского модного дома Dolce & Gabbana Стефано Габбана покинул пост председателя совета директоров компании. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы компании.

Стефано Габбана ушел с поста еще в декабре. В январе его должность занял брат второго основателя бренда и гендиректора компании Доминико Дольче — Альфонсо Дольче. По словам источников Bloomberg, сейчас Стефано Габбана рассматривает варианты реализации своей доли в модном доме, которая составляет 40%.

По данным Bloomberg, Dolce & Gabbana испытывает трудности из-за спада спроса на предметы роскоши, который обусловлен, в частности, эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Прибыль снизилась, и теперь компании сложнее расплачиваться по долгам.

Кредиторы компании стремятся привлечь до €150 млн для рефинансирования долга модного дома в €450 млн. По их словам, модный дом рассматривает возможность продажи активов недвижимости для привлечения средств. По данным собеседников агентства, компания также планирует назначить бывшего генерального директора Gucci Стефано Кантино на руководящую должность.