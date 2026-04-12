В Министерство внутренних дел РК презентовали три цифровых проекта, направленных на повышение эффективности следственной работы.Они были представлены начальникам департаментов полиции и руководителям ведомственных учебных заведений.

Среди новых проектов - «Цифровой помощник следователя», предусматривающий внедрение искусственного интеллекта в систему ЕРДР, проект «е-Айгакзат» по цифровизации учета и хранения вещественных доказательств, а также «Видео НД» для фиксации материалов дел с использованием видеотехнологий.

«Представленные проекты направлены на автоматизацию следственной деятельности и повышение прозрачности уголовного процесса. Внедрение искусственного интеллекта позволит сократить временные затраты и повысить точность работы следователей. Цифровые решения обеспечат надежное хранение данных и контроль за вещественными доказательствами. Реализация инициатив соответствует курсу на цифровую трансформацию органов внутренних дел», - сообщили в МВД.

По итогам обсуждения проекты получили положительную оценку. Руководители территориальных подразделений отметили их практическую значимость и актуальность. В ведомстве готовы к поэтапному внедрению решений и обучению сотрудников и дальнейшему методическому сопровождению.