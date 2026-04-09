Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр обратился с Пасхальным посланием к жителям страны, сообщает Kazpravda.kz

фото предоставлено Митрополией

Дорогие братья и сестры, жители земли казахстанской!

В светлый день Святой Пасхи, который называется «праздников праздник и торжество из торжеств», обращаюсь к вам апостольскими словами, в которых заключена крепость нашей веры, твердость надежды и несокрушимая сила любви: «Христос Воскресе!»

Вместе с весенним преображением расцветающей природы вновь и вновь разлетается по миру благая весть: «Иисуса ищете Назарянина, распятого? Он воскрес, Его нет здесь» (Евангелие от Марка, 16-я глава, 6-й стих). «Опустела гробница, воскрес Господь, как сказал» (Евангелие от Матфея, 28-я глава, 6-й стих). На древних иконах и фресках Воскресения Христова изображен сокрушивший врата ада Господь, который крепко держит за руки Адама и Еву и стремительно выводит их из мрачной бездны к небесному свету. Задумаемся над этим богословски глубоким сюжетом: вместе с праотцами Он держит за руку каждого из нас, потому что, по слову апостола, «как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1-е послание апостола Павла к коринфянам, 15-я глава, 22-й стих).

Пасха Божия спасительная – это не событие одного дня, она не завершается сменой календарных цифр, она всегда с нами и там, где мы силой Божией преодолеваем грех, где светом Евангельской истины разгоняем мрак неправды и заблуждений, где милосердием, заботой и вниманием согреваем замерзающие от жестокости и безучастности людские души. Мир, в котором мы живем, терпит небывалые по своему характеру испытания. Ввиду этого особенно важно твердо помнить слова воскресшего Спасителя: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Евангелие от Иоанна, 16-я глава, 33-й стих).

В этот великий и всерадостный день Пасхи желаю всем нам обильных благодатных даров от Воскресшего Господа Иисуса Христа, благоденствия нашей любимой земле казахстанской и мира всем народам и странам.

Пусть во все дни жизни, во всякое время и на всякий час нас согревают, утешают, поддерживают и укрепляют слова Пасхального гимна: «Христос Воскресе! – Воистину Воскресе!»

С благопожеланиями,

глава Православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

