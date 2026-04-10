В честь 90-летия Олжаса Сулейменова презентован сборник произведений поэта

Литература
105

В сборнике «Книга поэм» объединены произведения разных лет

Фото: Минкультуры РК

В Национальной библиотеке РК состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летнему юбилею выдающегося поэта, государственного и общественного деятеля Олжаса Сулейменова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В мероприятии приняли участие поэты, писатели, государственные и общественные деятели, представители интеллигенции и читатели библиотеки.

В рамках юбилейного вечера организована масштабная литературная выставка «Ұлт игілігі – Национальное достояние». Гостям представили творческое наследие Олжаса Сулейменова, его первые издания, а также публикации в периодической печати, посвященные жизни и деятельности поэта.

Кроме того, прошла презентация сборника «Книга поэм», объединившей произведения разных лет, в которых нашли отражение размышления автора о времени, обществе, истории и судьбе человека.

В завершение мероприятия состоялся показ документального фильма режиссера Игоря Гонопольского «Людям я не лгал…», посвященного жизни и творческому пути поэта.

