Прошлой осенью луководам вновь пришлось заложить в овощехранилища почти половину собранного урожая. Причина тому – низкая закупочная цена, не покрывающая расходы аграриев. О прибыли при таком раскладе и говорить не приходится.

На выращивании лука репчатого в сельском округе Шенгельды специализируется фактически каждый второй местный житель: здесь действуют 16 крестьянских хозяйств, ежегодно и суммарно засеивающих этой культурой до 257 га.

По данным местных властей, в прошлом году в округе было собрано 16 тыс. тонн лука, средняя урожайность составила 62 тонны с гектара.

Изначально на хранение полеводы заложили около 7 тыс. тонн, сейчас запасы составляют 3 260 тонн. Именно этот объем фермерам не удается продать, и теперь продукция прорастает на складах. Иначе говоря, портится.

К примеру, луковод Марат Толеубеков, не дожидаясь полной порчи луковиц, продает их себе в убыток, ниже себестоимости. По его словам, если раньше лук отправляли фурами в Россию и во все регионы Казахстана, то сегодня спрос сильно упал, имеются также проблемы с логистикой.

Между тем в акимате Конаева, в подчинении которого находится Шенгельдинский сельский округ, не склонны драматизировать сложившуюся ситуацию. По данным отдела сельского хозяйства, в период уборки урожая фермеры продавали лук прямо с полей по цене 45–70 тенге за килограмм при себестоимости около 30 тенге.

– В настоящее время наблюдается сезонное снижение спроса, – пояснил руководитель отдела сельского хозяйства Аскар Ибраимов. – После сортировки около 70 процентов продукции, заложенной в овощехранилища, признана пригодной для продажи. Остальная часть не соответствует техническим требованиям и подлежит утилизации. В целом ситуация на рынке лука находится под полным контролем, луководам предоставляется всесторонняя поддерж­ка со стороны местных исполнительных органов. Принимаются все меры, направленные на снижение рисков.

Помимо прочего, ведется системная работа по расширению каналов сбыта продукции. Ранее по линии СПК «Конаев» было закуплено 630 тонн лука по 120 тенге за килограмм. Кроме того, заключены предварительные контракты с крупными торговыми сетями (Magnum, SMALL, «Тоймарт») на поставку 1 600 тонн продукции.

На оптовом рынке «Алтын Орда» и проводимых каждую неделю сельскохозяйственных ярмарках фермерам предоставляются бесплатные торговые места. Акиматом Конаева проводится работа по привлечению покупателей лука из России, Монголии и Таджикистана.

К слову, в 2024 году, столкнувшись с аналогичной проблемой, луководческие хозяйства массива Шенгельды обратились за помощью к Правительству. Тогда при содействии Министерства торговли и интеграции были организованы экспортные поставки лука в Афганистан через АО «Qaztrade».

Сейчас шенгельдинские фермеры предлагают лук репчатый оптом от 20 до 30 тенге за кило. Условия покупки: минимальный объем – мешок весом 32 килограмма, самовывоз со складов в Шенгельды и Алматы. Возможна также доставка.

Тем временем розничная цена за килограмм лука в торговой сети Magnum составляет 85 тенге.