Горе луковое в Шенгельды

Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В последние пару лет у фермеров Шенгельдинского массива, расположенного в окрестностях Конаева, обострилась проблема сбыта выращиваемого ими лука.

фото автора

Прошлой осенью луководам вновь пришлось заложить в овощехранилища почти половину собранного урожая. Причина тому – низкая закупочная цена, не покрывающая расходы аграриев. О прибыли при таком раскладе и говорить не приходится.

На выращивании лука репчатого в сельском округе Шенгельды специализируется фактически каждый второй местный житель: здесь действуют 16 крестьянских хозяйств, ежегодно и суммарно засеивающих этой культурой до 257 га.

По данным местных властей, в прошлом году в округе было собрано 16 тыс. тонн лука, средняя урожайность составила 62 тонны с гектара.

Изначально на хранение полеводы заложили около 7 тыс. тонн, сейчас запасы составляют 3 260 тонн. Именно этот объем фермерам не удается продать, и теперь продукция прорастает на складах. Иначе говоря, портится.

К примеру, луковод Марат Толеубеков, не дожидаясь полной порчи луковиц, продает их себе в убыток, ниже себестоимости. По его словам, если раньше лук отправляли фурами в Россию и во все регионы Казахстана, то сегодня спрос сильно упал, имеются также проблемы с логистикой.

Между тем в акимате Конаева, в подчинении которого находится Шенгельдинский сельский округ, не склонны драматизировать сложившуюся ситуацию. По данным отдела сельского хозяйства, в период уборки урожая фермеры продавали лук прямо с полей по цене 45–70 тенге за килограмм при себестоимости около 30 тенге.

– В настоящее время наблюдается сезонное снижение спроса, – пояснил руководитель отдела сельского хозяйства Аскар Ибраимов. – После сортировки около 70 процентов продукции, заложенной в овощехранилища, признана пригодной для продажи. Остальная часть не соответствует техническим требованиям и подлежит утилизации. В целом ситуация на рынке лука находится под полным контролем, луководам предоставляется всесторонняя поддерж­ка со стороны местных исполнительных органов. Принимаются все меры, направленные на снижение рисков.

Помимо прочего, ведется системная работа по расширению каналов сбыта продукции. Ранее по линии СПК «Конаев» было закуплено 630 тонн лука по 120 тенге за килограмм. Кроме того, заключены предварительные контракты с крупными торговыми сетями (Magnum, SMALL, «Тоймарт») на поставку 1 600 тонн продукции.

На оптовом рынке «Алтын Орда» и проводимых каждую неделю сельскохозяйственных ярмарках фермерам предоставляются бесплатные торговые места. Акиматом Конаева проводится работа по привлечению покупателей лука из России, Монголии и Таджикистана.

К слову, в 2024 году, столкнувшись с аналогичной проблемой, луководческие хозяйства массива Шенгельды обратились за помощью к Правительству. Тогда при содействии Министерства торговли и интеграции были организованы экспортные поставки лука в Афганистан через АО «Qaztrade».

Сейчас шенгельдинские фермеры предлагают лук репчатый оптом от 20 до 30 тенге за кило. Условия покупки: минимальный объем – мешок весом 32 килограмма, самовывоз со складов в Шенгельды и Алматы. Возможна также доставка.

Тем временем розничная цена за килограмм лука в торговой сети Magnum составляет 85 тенге.

#фермерство #лук #Шенгельды

Популярное

Все
От практики – к профессии
Рассмотрены перспективные направления
Курсанты почтили память героев
Металлург продолжает традиции номадов
Помогли спасти детскую жизнь
Отважный воин из Каргалы
Новая роль востоковедения
Маленький герой Марса
Основа инновационного развития
Афиша, которая помнит больше, чем зрители
Ущерб в 4 млрд тенге: из Грузии экстрадировали подозреваемого в хищении средств «Транстелекома»
Как формировалась воинская элита
Казахстан – Узбекистан: культурные мосты и народная дипломатия
Все дороги ведут в храм
Луна: возвращение к колыбели
Век великой экспансии
Труды аль-Фараби – наш интеллектуальный ориентир
От высоких гор – к большой мечте
И золото саков, и угольная шахта
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
В Нацгвардии – литературный челлендж
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
В Астане появятся новые точки притяжения
МВД напомнило водителям о проверке документов
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
Весенняя непогода накроет Казахстан
Астана-2030 в центре легкоатлетического мира
Китайский блогер-миллионник получила госнаграду в Казахстане
Токаев сменил двух командующих войсками ВС РК
Через мост коммуникаций, по цепочке знаний
Мошеннические звонки под видом медработников участились в Казахстане
Поток туристов в Алматы превысил двух млн человек
Бектенов обозначил машиностроение одним из приоритетов экономического роста страны
В США вводят стопроцентные пошлины на импортные лекарства
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Результат слаженной командной работы
Смертельное ДТП с Zeekr в Алматы: глава МВД рассказал о ходе расследования
Спасибо за мужество и стойкость
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии

Строительство первого ОРЦ завершается в области Улытау
Вместе со снегом растаял… асфальт
Партию зараженного подсолнечника пытались завезти из Белару…
Цифровизация АПК есть, но её как будто нет – сенатор

