13 медалей завоевали казахстанские самбисты на Кубке мира

Спорт
195

В активе сборной 1 золото и 12 медалей, передает Kazpravda.kz

Фото: МТС

По итогам первого соревновательного дня сборная Казахстана завоевала 13 медалей: одну золотую, четыре серебряные и восемь бронзовых. Победителем турнира в весовой категории до 71 кг в спортивном самбо стал Арнур Куатай.

«По итогам первого дня соревнований казахстанские спортсмены показали высокий уровень подготовки и конкурентоспособности. Завоеванные медали подтверждают системную работу тренерского штаба и спортсменов. Турнир является важным этапом в текущем сезоне и позволяет набрать рейтинговые очки. Сборная продолжает выступление в оставшихся весовых категориях», - сообщили в Минтуризма и спорта.

Серебряные награды завоевали Жандос Бейсенбаев (–71 кг), Еламан Койшыбаев (–98 кг), Темирлан Кольбай (+98 кг) в спортивном самбо, а также Аружан Асемкамалкызы (–72 кг) в боевом самбо.

Бронзовыми призёрами стали Нурсултан Нурсейитов (–64 кг), Даурен Камаш (–88 кг), Шолпан Алтынбек (–50 кг), Маржан Бизак (–59 кг), Арухан Тургынбоева (–65 кг), Меруерт Нурмаханова (–65 кг), Улбосын Адилова (–80 кг) и Нурила Асанкызы (+80 кг).

13 медалей завоевали казахстанские самбисты на Кубке мира
Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]