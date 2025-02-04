Бюджетная политика: больше самостоятельности – больше ответственности

Бюджетная политика – важнейший инструмент финансового регулирования экономики. И этот аспект особо подчеркнул Глава государства на расширенном заседании Правительста. Диверсификация экономики, переход на новый уровень инфраструктурного развития, всестороннее внедрение цифровых технологий, развитие энергетики, создание ядерного кластера, укрепление потенциала агропромышленного комплекса, реформа налогово-бюджетной политики... Все это требует повсеместной экономии средств и разумного расходования.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как известно, на протяжении многих лет все еще сохраняется высокая зависимость одних и тех же регионов от дотаций. Так, на 2025 год из 20 регионов только три (Атырауская область, города Астана и Алматы) стали донорами республиканского бюджета.

Конечно, главным критерием остается создание примерно одинаковых условий для жизни на всей территории Казахстана. Тем не менее усилия по выравниванию уровня развития регионов не приносят должного эффекта: ВВП на душу населения за январь – сентябрь 2024 года составил 4 221,0 тыс. тенге. В региональном разрезе лидирующие позиции занимают Атыраус­кая область (13 958,2 тыс. тенге), города Алма­ты (7 295,3 тыс. тенге) и Астана (6 276,2 тыс. тенге). На последних позициях находятся Туркестанская область (1 472,5 тыс. тенге), Жамбылская область (1 820,5 тыс. тенге) и область Жетысу (2 011,4 тыс. тенге).

И это вычленяет, на мой взгляд, одну из главных проблем бюджетного законодательства – вопросы справедливой системы бюджетных отношений и справедливого перераспределения доходов в местные бюджеты.

Да, в новом Бюджетном кодексе предус­мотрен ряд норм, направленных на улучшение межбюджетных отношений. Однако их недостаточно. По моему мнению, межбюджетные отношения нуждаются в дальнейшем совершенствовании и реформе, а именно – в части перехода от дотационного выравнивания регионов к предоставлению им более высокого уровня самостоятельности в финансовой сфере.

Нынешняя система финансовой поддержки дотационных регионов усиливает имеющуюся диспропорцию в их развитии, создает возможности для нецелевого использования бюджетных средств, затрудняет контроль над их расходованием. В совокупности все это образует депрессивный экономический климат в сочетании с неравномерно развитой социальной инфраструктурой, тем самым приводя к оттоку населения в города и, как следствие, к ухудшению ситуации в регионах.

Полагаю, нам надо двигаться по пути скорейшего обеспечения самостоятельности местных бюджетов, в том числе за счет более четкого законодательного оформ­ления порядка межбюджетного взаимодействия и закрепления на долгосрочной основе источников доходов.

Хочу подчеркнуть, что проблема бюджетной самостоятельности регионов напрямую зависит от компетенции местных исполнительных органов. Именно они должны быть нацелены на эффективное и целевое использование бюджетных средств. В этом плане бюджетное законодательство должно следовать простому правилу, которое широко применяется в бюджетном законодательстве развитых стран мира: больше прав – больше обязанностей, больше самостоятельности – больше ответственности.

И чем раньше мы применим это правило, тем быстрее откажемся от финансовой зависимости регионов и в конечном итоге создадим основу для обеспечения стабильного и устойчивого развития областей.